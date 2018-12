Cepeda ya tiene nueva ilusión, y no es una sino dos

Dicen que Cepeda ha encontrado de nuevo el amor tras su mediática ruptura con Aitana Ocaña, que rompió e l corazón a los seguidores de los dos ex triunfitos. Pero, ¿quién es la chica afortunada? A falta de una, se barajan dos: Sofía Suescun, ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018, y una influencer de 19 años llamada Celia Deil.Desde que rompieron Aitana y Cepeda a ambos se les ha relacionado con otras parejas. Si bien ella ha preferido no hacer comentarios respecto al fin de su relación con el cantante, él en su momento sí que hizo un comunicado público. Pero dejando el pasado atrás, ahora ambos han encontrado de nuevo el amor. O incluso varios amores, aunque se desconoce por qué chica se decantará Cepeda. A Aitana, por su parte, se le relaciona con el actor Miguel Ángel Bernardeau Junior, hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, productor de la serie Cuéntame cómo pasó, aunque el joven haya manifestado que tan sólo son "buenos amigos".

La que fuera ganadora de dos realities en Telecinco y hace tan solo unas semanas fuera relacionada con Kiko Matamoros, ahora está en el punto de mira por una posible relación con Cepeda. El periodista Kike Calleja ha sido el encargado de hacer público el romance; y ha ido más allá afirmando que estaría utilizando a Kiko para "encubrir su verdadera relación sentimental". "Sofía ha estado con un cantante de Operación Triunfo, que estuve el otro día cenando con él y me lo contó", apuntó el colaborador de Sálvame sin querer entrar en detalles. Las redes sociales pronto se hicieron eco de la noticia y las especulaciones no tardaron en surgir.

Pero no es la única mujer a la que se le relaciona con el cantante. Por otro lado está Celia Deil, una chica de 19 años que es una auténtica it girl a la que avalan más de 178.000 seguidores. Aunque la pareja, según apunta la crónica rosa, está empezando a conocerse. Todavía no han salido a la luz imágenes de los dos juntos, porque prefieren llevar esta relación con la máxima discreción posible por el momento.Mientras a Cepeda le llueven las candidatas a ocupar su corazón, los seguidores de Aiteda todavía esperan una reconciliación entre ellos. Algo que cada vez resulta más difícil.