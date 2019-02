Chabelita cambia la televisión por la venta

Su deseo de abandonar la televisión va muy en serio. O eso parece. Isa Pantoja fue quien realizó este anuncio tras concluir su paso por GH VIP, la última aparición en televisión de la que no salió bien parada en el tema personal. En el comienzo del 2019 ha demostrado que el cambio de chip supone un deseo real. La hija de Isabel Pantoja ha protagonizado viajes y nuevas experiencias, como tirarse de un avión en paracaídas, la cual compartió con Asraf Beno, uno de sus compañeros del reality con quien ha tenido algo más que una simple amistad.Cuando una puerta se cierra otra se abre. Por decisión propia ha decidido aparcar a un lado sus ansías televisivas para afrontar un negocio en compañía de una de sus mejores amigas, Aneth. Precisamente ésta última a través de una red social ha desvelado el nuevo rumbo profesional de Chabelita. "Hoy nace un bebé con dos madres, hace meses le propuse a Isa Pantoja empezar una aventura nueva. Ser socias en un producto que ayudaría a otras mujeres a cumplir sus metas", manifiesta Aneth, la amiga que ha conseguido convencer a Isa Pantoja para afrontar un negocio común.Su primera aventura empresarial abordará la venta de productos para adelgazar a través de internet, según ha detallado Aneth. Incluso va más allá, ya que se trataría de un método que ambas han probado y que según la socia de Chabelita, le ayudó a perder en su día 17 kilos. Pero el lanzamiento de esta línea empresarial dedicada a la venta de productos adelgazantes por una web podría ir acompañada de otras colaboraciones comunes. Ello deja entrever que Chabelita ha empezado el año con varios proyectos en mente que sustituirían sus apariciones en televisión, un mundo que le ha generado numerosos ingresos y también, problemas familiares. La segunda iniciativa estaría relacionado con el diseño. En palabras de Aneth, "tenemos otro proyecto que nos tiene viajando y mirando telas por todos lados del mundo". Esta idea nos transporta a un viaje reciente que ambas realizaron a Cuba, lugar en el que han podido estudiar los pormenores de esta nueva actividad.Todo esto lo hemos conocido del puño y letra de Aneth, una de las personas de máxima confianza de Chabelita. Por su parte, Isa Pantoja, en sus últimas declaraciones, ha manifestado cierto malestar por las cosas que está diciendo sobre ella su hermano Kiko Rivera mientras concursa en GH Dúo junto a su pareja, Irene Rosales. A Chabelita no le sentó muy bien enterarse a través del reality de los problemas que tuvo su hermano con las drogas. Ella ha declarado en la revista Lecturas que, aunque lo llegó a intuir, nunca le confirmaron nada. Pese a todo, Isa no ha dudado en mostrarle su apoyo y en reconocer que se trata de un gesto "muy valiente".