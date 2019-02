Terelu Campos se cuela en los Oscar

La imagen de Terelu Campos comiéndose una porra en plena calle revolucionó las redes sociales tras emitirse en una entrega del reality Las Campos. Convertido en un gif animado, es uno de los memes más usados en España pero ahora ha hecho su entrada en Hollywood. Lo que no nos esperábamos los españoles es que en los Oscar se recurriese a tal gif; en concreto lo hizo la actriz Jessica Chastain para promocionar la serie de Amazon Lorena, dedicada a Lorena Bobbit, la mujer que, tras sufrir abusos sexuales, en 1993 le cortó el pene a su marido.

Aprovechando el tirón de espectadores en los preámbulos de la retransmisión de la gala, Chastain compartió en Instagram una recomendación para que la audiencia no se pierda dicha serie. "No puedo dejar de pensar en lo buena que es esta serie de Amazon Prime, Lorena, tenéis que verla. Jordan Peela hace un gran trabajo. Cuenta la historia de esa mujer y lo que los medios no estuvieron interesados en contar. ¡Y le cortó el pene!", afirma la actriz acompañado del gif de Terelu comiéndose la porra, imagen emitida por primera vez en 2016 en Telecinco. Se ve que Chastain buscó alguna referencia divertida a una felación en internet y la más original que encontró fue esta, de dudoso gusto por cierto aunque cien por cien española.

Lo que no esperaban los usuarios españoles de las redes sociales es que la actriz estadounidense Jessica Chastain recurriese a ella en la noche de los Oscar para adornar una de sus historias en Instagram. Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3571783/0/terelu-campos-porra-jessica-chastain-oscar-2019/#xtor=AD-15&xts=467263

Lo que no esperaban los usuarios españoles de las redes sociales es que la actriz estadounidense Jessica Chastain recurriese a ella en la noche de los Oscar para adornar una de sus historias en Instagram. Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3571783/0/terelu-campos-porra-jessica-chastain-oscar-2019/#xtor=AD-15&xts=467263

La imagen de Terelu Campos comiéndose una porra en plena calle 'revolucionó' las redes en su momento y es, desde entonces, y convertida ya en gif animado, uno de los memes más socorridos, al menos en España. Lo que no esperaban los usuarios españoles de las redes sociales es que la actriz estadounidense Jessica Chastain recurriese a ella en la noche de los Oscar para adornar una de sus historias en Instagram. Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3571783/0/terelu-campos-porra-jessica-chastain-oscar-2019/#xtor=AD-15&xts=467263

La imagen de Terelu Campos comiéndose una porra en plena calle 'revolucionó' las redes en su momento y es, desde entonces, y convertida ya en gif animado, uno de los memes más socorridos, al menos en España. Lo que no esperaban los usuarios españoles de las redes sociales es que la actriz estadounidense Jessica Chastain recurriese a ella en la noche de los Oscar para adornar una de sus historias en Instagram. Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3571783/0/terelu-campos-porra-jessica-chastain-oscar-2019/#xtor=AD-15&xts=467263