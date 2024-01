Chenoa desvela la insólita razón de su ruptura con Álex González

La vida sentimental de Chenoa ha estado plagada de sobresaltos y justo cuando parecía que había encontrado la estabilidad con Miguel Sánchez Encinas llegó la inesperada noticia de la ruptura. Precisamente de otra ruptura, más lejana en el tiempo, ha hablado la presentadora de Operación Triunfo, que curiosamente no suele entrar en muchos detalles de su vida privada.

Una de sus parejas fue Álex González. El noviazgo entre la cantante y el actor apenas duró un año. Por aquel momento, el año 2006, el actor de El Príncipe no gozaba de la notoriedad de hoy en día, siendo Chenoa la protagonista principal de la relación para los medios de comunicación. La mallorquina ha desvelado, 18 años después, un curioso detalle que fue el principio del fin de su romance con Álex González.

Chenoa acudió a la gala de los Premios Goya del año 2006 junto a Álex González, nominado a Mejor actor revelación por su papel en Segundo asalto. Pues bien, en el programa de radio ¡Tómatelo en serio!, la cantante ha rememorado su posado en los Goya junto al intérprete, aclarando que los premios tuvieron mucho que ver en su ruptura.

“Los Goya rompieron una pareja mía. Estábamos posando delante de toda la prensa y empezaron: ‘no, solo ella, solo ella’. “Y dije: 'pero si el nominado es él’. Estas cosas no se gestionan bien, yo lo entiendo. Desde entonces no me han vuelto a invitar a los Goya”, ha comentado. En aquella ocasión, Chenoa le robó el protagonismo a uno de los nominados a los premios.

Por su parte, el actor durante la presentación de su nuevo restaurante, Rhudo, ha atendido a los medios allí presentes saliendo a colación una pregunta sobre las declaraciones de Chenoa. González ha afirmado que no recuerda con exactitud aquel momento, quitándole hierro al asunto. “Sé que Laura es muy discreta y me extraña que 18 años después hable de algo así. Realmente no me acuerdo de ese día y mira que tengo buena memoria. Al pasado no hay que mirar y, cuando es tan pasado, yo me quedo con lo bueno”, ha manifestado.