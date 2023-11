¿Cómo está Chenoa tras su ruptura con Miguel Sánchez Encinas?

Las rupturas florecen en otoño. La última separación ha estado protagonizada por Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, a los que el matrimonio les ha durado un año y medio. Otras parejas que han roto este otoño, aunque con la diferencia de que no estaban casados, han sido Laura Escanes y Álvaro de Luna y la formada por Oriana Marzoli y Daniele dal Moro. El programa Fiesta ha dado la exclusiva de la ruptura de la presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo.

Así ha sido la historia de amor de Chenoa y Miguel Sánchez que ha acabado en ruptura #Fiesta11N https://t.co/lTnAonIO7y https://t.co/lTnAonIO7y — Fiesta (@fiestatelecinco) November 11, 2023

“Hablamos de un matrimonio que ahora mismo podría estar roto. El entorno de él me habla de dos razones. Una de ellas, los problemas de convivencia, la otra, la más fuerte, la posibilidad de la existencia de terceras personas”, ha manifestado Omar Suárez en el espacio presentado por Emma García. Todo esto ocurrió en la jornada del pasado sábado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Al día siguiente, Iván Reboso, otro colaborador de Fiesta, ha ofrecido algunas pistas sobre el estado anímico de Chenoa. El tertuliano ha asegurado que está tranquila y que agradece la elegancia con la que el programa de Telecinco ha tratado su ruptura. “Chenoa se encuentra tranquila. Ella ha querido agradecer la elegancia de este programa al contar la noticia, la elegancia de Omar en algo tan delicado y también a Emma, que te manda un abrazo por cómo se gestionó todo”, ha dicho el colaborador sobre el contenido de la conversación con la cantante.

El mensaje de Chenoa a Emma García tras darse a conocer su ruptura con Sánchez Encinas #Fiesta12N https://t.co/GJ80Khk0LH 👈 — Fiesta (@fiestatelecinco) November 12, 2023

Reboso no ha querido entrar en los detalles de lo que entiende como una conversación privada entre amigos, pero ha aclarado cómo se encuentra la artista en estos momentos. El colaborador ha aclarado que está muy tranquila y calmada. “Pensaba que la iba a encontrar destrozada, cabreada, nerviosa y parecía que me quería calmar ella a mí”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

La sorprendente ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas provoca que muchos quieran conocer la opinión de su ex, David Bisbal. El cantante almeriense ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a Sevilla para asistir a la gala de los Grammys Latinos. “Hombre, no es mi tema. Evidentemente, yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?”, ha declarado.

Ya hace unos días en el programa Vamos a ver de Telecinco, Bisbal dejó claro que no tiene nada contra su expareja. “El hecho de que Laura y yo no tengamos relación actual no significa que no nos respetemos. No somos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros”, dijo sobre el tratamiento de la prensa.