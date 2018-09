Chiara Ferragni: “Empecé sin nada y he creado un imperio”

Chiara Ferragni ha abierto las puertas de su hogar a la revista Elle, después de casarse y de estrenarse en el mundo de la maternidad. La influencer italiana protagoniza el número de octubre de la publicación, que incluye una entrevista con ella en la que habla de su nueva vida y de las claves de su éxito como emprendedora. También aborda otros temas difíciles, como el ascenso a la fama, cómo lleva la popularidad, así como los haters que le han acompañado desde que empezó como consejera delegada de la compañía The Blonde Salad. “No me importa que la gente diga que este trabajo es exhibicionista: tiene razón. Pero pienso que también sirvo de inspiración para muchos, porque empecé sin nada y he creado un imperio”, explica la it girl después de haber sido nombrada la influencer más poderosa del mundo por Forbes.En cuanto a su lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, Chiara señala que “soy feminista, y creo que hay que pelear ser lo que una quiera. Somos todos iguales, aunque todavía no lo parezca”. Un planteamiento que le ha llevado a plantar cara en más de una ocasión a aquellos que le han criticado a ella o a sus amigas por su aspecto físico. Así sucedió durante su despedida de soltera en Ibiza donde se quejó por un titular de un medio italiano que calificaba negativamente a sus amigas por su peso.Una actitud que también ha mantenido con los haters: “El ciberacoso es un problema realmente serio. Al principio de mi carrera recibía comentarios muy desagradables de gente con perfiles falsos. Para ellos esto es un juego y tú debes ser fuerte. Al final, si vas a exponerte tanto en las redes sociales, pregúntate si estás pasándolo bien con ello”, sostiene Ferragni.Sobre el primer momento que se sintió influencer, la esposa del cantante Fedez afirma: “Mi primera recuerdo verdaderamente importante es el de la primera vez que me invitaron a Cannes. Era 2010 y acababa de empezar en esto. Acepté en un instante, sin saber todavía lo enorme que era el evento. Ese día me sentí igual que una princesa”, comenta divertida.