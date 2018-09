Custo Dalmau sigue brillando en Nueva York

El brillo de la casa de moda española Custo Barcelona ha seguido marcando estilo en la Semana de la Moda de Nueva York. La propuesta barcelonesa se ha unido con la informalidad y los flecos del primer desfile oficial de Longchamp y la elegancia y feminidad de la firma china Taoray Wang.Custo Barcelona llevó los destellos de la noche al día en la presentación de su colección primavera-verano 2019 en la pasarela de la Gran Manzana, una cita a la que es fiel desde hace más de dos décadas.Bajo el título Aftersun las 60 propuestas femeninas de la firma se inspiraron en el "momento más lúdico del verano, que es la noche", con el vestido como pieza representativa porque es "la que motiva más a las mujeres", explica el diseñador Custo Dalmau.

El hilo conductor de la colección fue el brillo, una tendencia por la que Custo apuesta "desde hace un par de temporadas" puesto que "el mercado lo acepta ya no solo como un lenguaje de noche, también para el día".Así, sobre la pasarela se vieron prendas que buscaban exponer la la figura femenina a base de destellos, con materiales como el acetato, los laminados metálicos, las lentejuelas holográficas y los apliques acabados en plata, oro y cobre.Destacó entre las propuestas un mini vestido dorado de profundo escote en uve con flecos que se movían a cada paso de la modelo, complementado con bolsillos a la cadera, en azul metalizado, y cola posterior."Tratamos de desmarcarnos de todo lo que hay en el mercado, no seguimos las tendencias e intentamos crear colecciones de piezas inclasificables donde el motor sea la creatividad", destacó el diseñador catalán.Además de los vestidos, predominaron los bodies, varios de ellos con entramados de tiras para cubrir lo justo y entre los que destacó uno negro, de talle alto y con la imagen de un búho en el centro del torso, entre lentejuelas y flecos, que representaba el "lado más nocturno" de Custo.Después de 22 años acudiendo a la Semana de la Moda de Nueva York, Custo Barcelona es la única marca española en el calendario oficial y, ante su desfile número 44, reconoció: "Empezamos solos, no había nadie más del país, y nos hemos quedado solos".Asimismo, no dio importancia a las bajas de grandes marcas que ha afrontado en los últimos años esta Fashion Week cada vez más descentralizada, porque es un tipo de evento que "va mutando" al ritmo de la "vida que nos ha tocado hoy, que es de mucho cambio", sostuvo.En el desfile de Longchamp, la primera pasarela oficial que organiza la marca y que tuvo lugar en uno de los pisos superiores del imponente World Trade Center, destacó la presencia de Kendall Jenner, la imagen de marca, Kaia Gerber, hija de Cinfy Crawford, la modelo retirada Kate Moss y la actriz Prinyaka Chopra.La firma parisina presentó una colección con un aire cowboy, con una clara prevalencia de flecos en prácticamente todas sus prendas elaboradas con cuero o ante, ya fuera en faldas cortas, camisas, vestidos, bolsos o sandalias.También se vieron en el show de Longchamp vestidos amplios, largos o cortos, con estampados tribales o de leopardo combinados con botas y sandalias, en un desfile en el que destacó el rojo teja, el morado, el negro, el beige y el azul eléctrico.El elemento, sin embargo, que más llamó la atención fue la sandalia estilo romano que recorría todo el gemelo hasta la rodilla, que presentaron con flecos y sin flecos en los colores elegidos para su colección.Al desfile de Taoray Wang asistió como acostumbra a hacer Tiffany Trump, una de las hijas de Donald Trump, ataviada con un vestido corto de color turquesa de una sola manga de la propia modista.Wang, amiga personal de Tiffany Trump, ha contado con su apoyo desde hace años y luce frecuentemente sus diseños en los eventos de la Casa Blanca en los que participa.La diseñadora china presentó una colección femenina y sensual dominada por americanas y camisas de hombros y mangas muy voluminosas, así como grandes cinturones que acentuaban la cintura de las modelos y faldas, vestidos y pantalones que abrazaban las curvas de la mujer.