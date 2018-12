Paula Echevarría y Miguel Torres, separados por Navidad

Desde que se divorciara de David Bustamante a Paula Echevarría parecen irle muy bien las cosas. Hace más de un año de que se confirmara la relación con el futbolista del Málaga, Miguel Torres y la relación no hace más que afianzarse. Aunque, de momento, la pareja pasa estas fechas tan especiales separada, con Paula en tierras asturianas y Miguel en Madrid y a punto de viajar a Málaga, la distancia no es motivo para estar en contacto.

Hace unos días Echevarría compartía una imagen en sus stories de Instagram en la que bromeaba con su amiga Alicia Promesas, directora creativa de la marca Dolores Promesas, una de las predilectas de la actriz e influencer. Ella fue la que presentó a la pareja y aprovechando un encuentro casual se fotografió con el futbolista. Inmediatamente después, Paula compartía de nuevo la historia dejando un comentario chistoso que ha sido interpretado como un rifirrafe: "Penca, no te pases que este es #MiNovio", escribía la asturiana. No obstante, a pesar de lo que pueda parecer en un principio, la palabra penca no está escrita como un insulto, sino como un mote cariñoso con el que se autodenomina parte del grupo de amigas de la actriz asturiana.

Y si por un lado la relación va a más, por otro lado, se enfría. El encuentro entre David Bustamante y Paula Echevarría durante la función teatral de su hija Daniela ha sido de lo más distante. Ninguno de los dos ha tenido el míninimo atisbo de saludarse y desearse lo mejor en estas fechas tan especiales.