Emma García desnuda a Jorge Javier Vázquez

Emma García ha entrado en la casa de Jorge Javier Vázquez para mostrarnos el lado más personal del presentador de Sálvame. El programa Fiesta, que se emite los sábados y domingos en las tardes de Telecinco, ha emulado la sección Ding Dong de Sálvame, enseñando los rincones más desconocidos de la casa del presentador, además de conocer algunos detalles importantes sobre su vida personal.

La presentadora, que conoce a los animales que conviven con Jorge Javier, se ha presentado en la casa con unas zanahorias para su burro Fortunato, acogido hace poco tiempo por el comunicador. Menos mal que no era para Jorge Javier, que no es muy dado a cocinar. “Si no hay nadie que cocine, me apaño con cualquier cosa”, ha afirmado.

Emma García ha podido conocer algunas estancias de la casa, no todas por cuestiones de preservar la intimidad. Jorge Javier acaba de publicar el libro Antes del olvido, donde ha desvelado aspectos que no son conocidos por el público, ni siquiera por Emma, una de sus mejores amigas. “Me siento muy tranquilo con el libro y me estoy dando cuenta de que la gente se siente muy identificada. Recibo mensajes de gente hablando de los duelos y de lo mucho que nos cuesta reconocerlos. Hay momentos en los que a veces no se está contento y no pasa nada”, ha asegurado en una de sus reflexiones.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido cuando Jorge Javier ha desvelado dónde guarda las cenizas de Mila Ximénez. Alba, la hija de Mila, quiso que una parte de las cenizas de su madre fueran para Jorge Javier. “Están bajo uno de los árboles del jardín”, ha explicado.

El badalonés ha abierto su corazón a Emma. Para Jorge Javier su exnovio P. sigue siendo una figura muy importante en su vida y aunque no son pareja continúan manteniendo una buena relación. “Yo nunca había sentido el amor de forma física hasta que me enamoré de él”, ha contado. Preguntado sobre una posible reconciliación, el presentador ha asegurado que “no hay vuelta atrás”. Un encuentro que ha transcurrido en el salón de la casa del presentador, de manera distendida, y en el que Jorge Javier se ha desnudado ofreciendo detalles que siempre ha dejado al margen de su faceta televisiva.