Eugenia de York tendrá una boda de ensueño

La princesa Eugenia de York será la protagonista de la próxima boda royal en el Reino Unido. Tras el global y multitudinario enlace entre el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle el pasado 19 de mayo, otra nieta de la reina Isabel II contraerá matrimonio. La novena en la línea de sucesión al trono británico dará el ‘sí quiero’ el próximo 12 de octubre al empresario Jack Brooksbank , con el que lleva saliendo varios años.El enlace no tendrá el despliegue de personal, mediático, ni la pompa de la boda del hijo de Lady Di con la actriz de Suits, como informa The Times. Si bien es cierto, la pareja formada por Eugenia y el comerciante de vinos no escatimará en lo relativo a su celebración. En este caso, múltiple. Mientras los duques de Sussex tan solo necesitaron un día y una noche para la considerada ‘gran boda real del año’ en Inglaterra, Jack y la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson lo harán en dos jornadas diferentes. Primero se celebrará una recepción de mañana el viernes 12 de octubre. Una ceremonia religiosa en la imponente catedral de San Jorge de Londres que será decorada por el prestigioso florista Rob van Helden entre cuyos clientes se encuentran Pierce Brosnan y Elton John. Después habrá otra celebración en el tradicional castillo de Windsor.Al día siguiente, el sábado 13 de octubre, habrá un almuerzo presidido por la soberana inglesa con una recepción de gala en la Royal Logde de Windsor. Se trata del lugar de residencia de los padres de Eugenia, los duques de York, espacio que comparten pese a su escandaloso divorcio en 1996. En la fiesta postboda habrá temática festival tipo feria. Un lujoso y exclusivo evento real organizado por Bentley’s Entertainment, empresa fundada por Armstrong-Jones, el hermanastro del conde de Snowdon. En los jardines de palacio habrá coches de choque, coconut shies (juego que consiste en tirar bolas de madera en una fila de cocos balanceados en los postes), cócteles, bloody maries para la resaca y ambiente festivo. La pareja tampoco se ha quedado corta en invitados pues se espera la llegada de 850 personas a su enlace (250 más que a la de su primo Enrique), incluyendo una imponente galería de famosos como el matrimonio Beckham, sir Elton John y su marido, las top models Naomi Campbell, Kate Moss y Cara Delevingne, y los cantantes británicos Ellie Goulding y James Blunt. Por la relación profesional entre George Clooney y el novio, Jack Brooksbank, puede que también estén invitados el actor y su esposa Amal. Mientras que los 600 invitados a la boda de Enrique y Meghan solo necesitaron un espacio para pernoctar, (St George’s Hall), los de Eugenia y Jack utilizarán tres: St George’s Hall, Grand Reception Room y la cámara Waterloo, donde serán agasajados con champán, canapés y tarta.