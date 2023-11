Giro en el caso Alves: quiere llegar a un acuerdo para evitar el juicio

Aunque la Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio a Dani Alves acusado de un presunto delito de agresión sexual, el exfutbolista del FC Barcelona y su equipo de abogados están haciendo todo lo posible para evitar sentarse en el banquillo. Así lo ha desvelado Carlos Quílez en el programa Y ahora Sonsoles, ya que parece ser que el objetivo del brasileño es eludir la vista ante el juez llegando a un acuerdo con la víctima.

“En los despachos se está trabajando a tope en este caso. La sombra de un eventual acuerdo de conformidad que anule la posibilidad de la celebración de un juicio está ahí”, ha apuntado el periodista experto en tribunales del programa de Antena 3.

#Exclusiva 💥Dani Alves podría evitar ir a juicio si llega a un acuerdo de conformidad. 😱¡Descúbrelo! #YAS ▶️ https://t.co/HBTYWAJLv7 pic.twitter.com/8ZSMYO1IRP — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) November 15, 2023

El informador ha aportado algunos datos de la negociación que mantienen a tres bandas los abogados de Dani Alves, la defensa de la víctima y el Ministerio Fiscal. “Este programa puede adelantar algo más que un rumor, y es que se habrían puesto a efectos del debate cuatro años de pena y una jugosa indemnización a la víctima”, ha relatado.

Por lo tanto, estaríamos ante una novedad importante en un caso cuya fecha de juicio se está demorando precisamente por esa circunstancia. Con la negociación de un acuerdo, el futbolista asume por primera vez su culpa en la presunta agresión sexual cometida el pasado 30 de diciembre en una conocida discoteca de Barcelona.

Si no se produce ningún acuerdo entre las partes implicadas, el juicio tendría lugar en el primer trimestre de 2024. En un principio la vista estaba prevista para antes de final de año, pero la negociación de un acuerdo ha retrasado la fecha.

Por otro lado, la exmujer de Dani Alves, Dinorah Santana, ha cambiado radicalmente de postura y tras apoyarlo en un primer momento, ahora no quiere saber nada de su expareja. Dinorah ha afirmado en el programa Fiesta que se ha sentido utilizada por la defensa del futbolista. Es más, los abogados de Alves le decían por un grupo de WhatsApp todo lo que tenía que decir a los medios de comunicación. “Sus hijos no le ven desde el 6 de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos. En el aeropuerto había un montón de prensa, delante de la cárcel estaba avisada, yo tenía lo que tenía que decir cuando llegara al aeropuerto, cuando saliera de la cárcel con los niños… Había un grupo de WhatsApp que había unos de prensa, y entre ellos los abogados. Me pasaban por este grupo lo que tenía que decir”, ha contado.

La expareja de Alves ha optado por poner una demanda para evitar que tenga contacto con sus hijos. “Yo estoy con medicación y para mí el ha muerto. Yo lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle su vida. Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil”, ha manifestado.