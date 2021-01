Greta Thunberg ya no es una niña, hoy cumple 18 años

Es la niña más famosa del mundo, pero no por el mundo artístico sino por su compromiso medioambiental. Pero ya no es una niña, sino una joven mayor de edad. La estudiante sueca Greta Thunberg comenzó a ser conocido tras su movilización en el verano de 2018. Inició entonces una protesta para reclamar acciones contra el cambio climático.

Dos años después, tras la sorpresa por su actitud madura y sus gestos excesivos, Thunberg manteniendo su rol de referente de un movimiento global que ha inspirado a millones de jóvenes. Con un discurso que apela a la ciencia sin rehuir el componente emocional, la adolescente de gesto grave, a veces enfadada, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos mundiales, apoyada por una legión de admiradores y adorada por muchos medios.

My name is Greta Thunberg and I am inviting you to be a part of the solution.As #ParisAgreement turns 5, our leaders present their 'hopeful' distant hypothetical targets, 'net zero' loopholes and empty promises.⁰⁰But the real hope comes from the people.⁰#FightFor1Point5 pic.twitter.com/o9mmFuIoyI