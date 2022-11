Iker Casillas muestra su enfado en redes tras publicarse que Sara Carbonero ha sido operada de urgencias

El pasado 21 de noviembre la periodista Sara Carbonero fue ingresada y operada de urgencias en la Clínica Universitaria de Navarra tras una revisión por el cáncer de ovario que sufrió en 2019. La revista Lecturas se hizo eco de la noticia y el ex marido de Carbonero, Iker Casillas, no ha dudado en expresar su malestar al respecto.

El ex futbolista y ahora comentarista deportivo se encuentra trabajando en Qatar narrando el Mundial para RTVE y ha salido en defensa de la que fuera su mujer. En su Twitter se ha mostrado enfadado porque los medios se hayan eco de la noticia del ingreso y la operación de la madre de sus hijos.

"La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA", así se ha desahogado el ex madridista en redes .

La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 24, 2022

A pesar de que el matrimonio entre Carbonero y Casillas se rompiera ambos tienen una buena relación y no dudan en apoyarse en los malos momentos. No obstante, Sara Carbonero se encuentra arropada por parte de su círculo más cercano con su madre, su hermana Irene y su gran amiga confidente la periodista Isabel Jiménez.

Sara Carbonero ha querido romper su silencio desde que se publicó la noticia y ha colgado en sus stories una captura de pantalla de una de las canciones que la acompañan en estos momentos complicados. La melodía que escucha Carbonero es Poquito, de la cantante Valeria Castro.

La periodista hizo pública su enfermedad en 2019 con un post en Instagram donde contaba lo que le pasaba y cómo lo estaba llevando y que "afortunadamente lo hemos pillado a tiempo", aunque aclaró que todavía quedaban "meses de lucha", refiriéndose al tratamiento oncológico.