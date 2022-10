Iker y Sara, yo en Grecia y tú en Dinamarca

A nadie se le escapa que Iker Casillas y Sara Carbonero atraviesan momentos muy diferentes en sus etapas vitales. El exportero internacional ha protagonizado un incidente en Twitter aún por esclarecer, anunciando una supuesta homosexualidad. Dos horas después salió al paso para desmentir esa información afirmando que había sido víctima de un hackeo informático. Mientras tanto, Sara Carbonero avanza en su relación con Nacho Taboada y da la impresión de haber encontrado su sitio tras la ruptura con Casillas.

Esta semana ambos han desconectado de la rutina diaria con dos viajes por Europa. Yo a Grecia y tú a Dinamarca sería el título de la película. No obstante, los viajes llegan en momentos muy diferentes para que la fuera una de las parejas más mediáticas de nuestro país. La periodista está ilusionada junto a Nacho Taboada. La pareja ha elegido Dinamarca como destino de una escapada romántica. Aunque ambos llevan con discreción su relación, parece que esta avanza a pasos agigantados. Así lo atestiguan las imágenes que han compartido desde Copenhague, cada uno por separado. De momento no aparecen juntos. No sería su único viaje en común, ya que ambos han estado en Segovia y Toledo.

Por su parte, Iker Casillas vive en otra onda. Esta semana ya daba pistas en su perfil de Instagram de un nuevo viaje. Con el paso de las horas hemos descubierto que el exguardameta del Real Madrid está pasando unos días en Grecia, un lugar donde fue muy feliz con Sara Carbonero. Casualidades de la vida que irrumpen en un momento de deriva digital del deportista, resignado a dejar atrás su halo de leyenda. Iker, que aún no ha desmentido de manera oficial su posible romance con Alejandra Onieva, disfruta de su vida de soltero en otoño, como ya hizo durante el pasado verano.

Lo curioso es que en el verano de 2015 cuando todavía era pareja de Sara Carbonero pasaron unos días muy especiales en Grecia junto a su hijo Martín, el lugar en el que ahora quiere reencontrarse consigo mismo. Un viaje en unas circunstancias muy diferentes, pero con un importante trasfondo. Casillas recarga las pilas en tierras helenas, mientras despeja como puede sus polémicas digitales y los rumores de un posible affaire con Alejandra Onieva, la hermana de Alejandro y excuñada de Tamara Falcó.