JLo populariza una polémica dieta

Jennifer López ha encendido las redes sociales al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que presume de abdomen tonificado después de una polémica dieta que, a pesar de que los nutricionistas no la recomiendan para la salud, al parecer a la actriz y cantante le funciona estupendamente. El reto, que la propia JLo compartió invitando a sus seguidores a realizarlo también, consiste en diez días sin consumir carbohidratos ni azúcares, y priorizando las proteínas. La imagen que acompañó con la frase "Día 9 y sintiendo que no puedo esperar para el 10", ha alcanzado mas de 2,6 millones de 'Me gusta' en la red social.

Detrás de la espectacular figura de Jennifer López hay, además de dieta, una vida dedicada casi en exclusiva al entrenamiento diario y profesional. Tracy Anderson es la entrenadora fitness responsable del despampanante aspecto de la famosa a punto de cumplir los 50. Ella se ha encargado también de moldear figuras de celebrities como Gwyneth Paltrow y Alessandra Ambrosio. JLo alterna el kickboxing, los burpees, los abdominales, los splits (o lunges) y algunos circuitos mixtos, con ejercicios de resistencia. Y la constancia es clave: de cuatro a cinco días por semana. Sus espectaculares glúteos son resultado de unas sentadillas de las que nunca prescinde.Su dieta, además, está basada en un buen equilibrio: proteína de alta calidad y alimentos frescos ricos en nutrientes. Nada de procesados ni refinados, y no prueba el alcohol ni el café. También es muy importante beber mucha agua, hidratarse bien.Álex Rodríguez, el ex jugador de baloncesto con el que sale la artista, es tan fiel como ella al ejercicio y también ha seguido la dieta de la que todo el mundo habla ahora. Rodríguez no ha dudado en halagar el tesón y los resultados de JLo, que saltan a la vista. Lo curioso es que también ha alabado la buena forma de Jennifer, a sus 49 años de edad, uno de sus numerosos ex, el rapero P. Diddy. Sin complejos, el cantante le envío un mensaje a su ex novia a través de Instagram, en concreto la expresión "OMG" ("Oh my God!", que significa "Oh Dios mío") con el emoticono de una carita sonriente con corazones en los ojos. A Álex Rodríguez, su actual novio, parece no haberle sentado muy bien la respuesta de admiración del ex y respondió: "Lucky me" ("Qué suerte la mía"). Jennifer, por su parte, ha permanecido ajena a ninguno de los comentarios.