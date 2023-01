Joana Sanz toma partido y "elimina" a Dani Alves

Joana Sanz ha decidido poner tierra de por medio con su marido, Dani Alves. Cuando se ha cumplido una semana de la detención del futbolista brasileño, la modelo se desmarca de Alves, eliminando prácticamente todas las imágenes en las que aparecía junto a él en su perfil de Instagram. Una declaración de intenciones en toda regla que se suma a un vídeo compartido en sus redes sociales hace unos días en el que no hay ninguna alusión a su marido. La frase “corazón, aguanta tanto dolor” hizo que las miradas apuntaran al exfutbolista del FC Barcelona, pero no era así. La influencer tuvo que salir al paso para aclarar su mensaje. “Mentira. No tergivesen o malinterpreten lo que digo. Corazón aguanta tanto dolor es un mensaje para mí, para mi estado de ánimo".

Joana Sanz, que en las últimas semanas ha perdido a su madre y su marido ha ingresado en prisión por una presunta agresión sexual, se aleja definitivamente del futbolista cuando las pruebas y declaraciones de los testigos lo tienen acorralado. Su principal apoyo ha caído. Sin duda, esta drástica decisión supone tomar distancia con su marido. La modelo ha tenido tiempo para sopesar los hechos, asimilarlos y parece que comienza a tomar decisiones de cara a un futuro próximo.

Entre las fotos eliminadas del perfil de Instagram destacan las de la boda de ambos, unas con la elástica brasileña con el nombre y el dorsal de su marido en el pasado Mundial de Catar, así como algunas de sus viajes y vida en común. No queda rastro de sus besos, risas y momentos felices que compartía la pareja.

Habrá que esperar acontecimientos, pero los pasos dados por la modelo son los previos a la ruptura. Hasta el momento no ha confirmado nada al respecto. Resulta evidente que Dani Alves se está quedando sin apoyos en un tema que no para de ocupar titulares en los medios.