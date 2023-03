Katerina Safarova, la ex de Neymar que ha conquistado a Manuel Cortés

Katerina Safarova está siendo uno de los nombres propios de la vigente edición de Supervivientes. La concursante rusa ha conectado a la perfección con Manuel Cortés. Una relación de amistad que fluye y que puede acabar en algo más a medida que vayan pasando los días en la isla. “Quiero pensar que lo que hemos vivido es verdad” le decía Manuel a Katerina sacando a relucir sus sentimientos. Ahora están separados y ha ocurrido un hecho que pone en peligro su relación. Katerina ha nominado a Alba Cortés, la hermana de Manuel, un hecho que no ha sentado nada bien al cantante. Manuel se lo recriminó porque entendía que se trataba de una traición.

Por su parte, la extentadora de La isla de las tentaciones ha intentado quitarle hierro al asunto y hacer borrón y cuenta nueva. “Quiero dejar ese tema atrás y poder ir avanzando con Alma, que lo vamos consiguiendo… y también contigo”, ha replicado la joven a Manuel. Katerina también le ha confesado que no está llevando bien el hecho de vivir en playas separadas. “Por mucho que yo diga que no, me jodió no estar contigo en el grupo. Mi cabeza hizo crack y ya me quería ir… pensé ya ha salido todo mal”, ha explicado. Manuel ha reconocido que quiere confiar en ella y que la convivencia en la isla sea la que ponga las cosas en su sitio. Para Katerina la clave está en empezar de cero. “Conóceme. Tenemos tiempo para conocernos con eso te podré demostrar todo”, ha afirmado la concursante.

Sin duda, una relación, la de Katerina y Manuel, que dará mucho que hablar en Supervivientes. Como ya ocurrió en el pasado con el romance que mantuvo la modelo con el futbolista Neymar, que por aquel entonces jugaba en el FC Barcelona. Una historia que salió a la luz cuando Katerina se presentó como tentadora en la primera edición de La isla de las tentaciones. Ahora se ha vuelto a hablar del asunto en el programa Sálvame, que ha contado con la presencia de los padres de la joven.

Cristina Porta ha sido la encargada de realizar la pregunta del millón a los progenitores de Katerina. “¿Es verdad que fuisteis los suegros de Neymar?”, ha preguntado la periodista. Natalia, la madre, no ha querido entrar al trapo y ha dicho que “esa pregunta es solo para su hija”. Mientras que Vasile, el padre, ha señalado que “conteste lo que conteste nuestra hija, hasta que no me lo presente y venga a mi casa yo no puedo ser suegro de nadie”. La insistencia de Cristina Porta ha provocado más reacciones por parte de su padre. “Se vieron, porque creo que él la invitó con su amiga a París y nada más. Historias ninguna que yo sepa, porque yo también tenía curiosidad. He hablado con ella bastante y me ha dicho que nada”, ha aclarado en Sálvame.

Las relaciones de Katerina no se han quedado ahí. A la joven rusa también se le ha relacionado sentimentalmente con Daniel Oviedo, uno de los integrantes de Gemeliers. La relación fue destapada con pruebas por el programa Cazamariposas. Al parecer, ambos habrían compartido hotel, escapada a la nieve y habían sido vistos juntos en el Metro de Barcelona.