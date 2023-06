Lewis Capaldi sufre una crisis de Tourette en pleno directo y el público reacciona cantando con él

El cantante escocés Lewis Capaldi fue uno de los participantes del Festival de Glastonbury de este año 2023. Su participación en el festival en Reino Unido se trató de su regreso a los escenarios después de tener que verse obligado a cancelar parte de su gira por problemas de salud.

En su regreso a los escenarios el cantautor y compositor escocés dejó unas imágenes que demuestran el cariño que el público tiene hacia él, cuñado fue ayudado a terminar una de sus canciones.

El síndrome de Tourette convirtió 'Someone You Loved' en un dueto con el público

Lewis Capaldi tiene síndrome de Tourette y sufrió una crisis durante su actuación. Esta crisis le dificultó el poder continuar la actuación de uno de sus grandes éxitos, 'Someone You Loved', y es ahí cuando el público del festival le arropó por completo, continuando la canción al unísono. Las imágenes del momento fueron captadas por el festival, que las compartió y están dando ahora la vuelta al mundo.

We love you Lewis Capaldi ❤️Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023

El cantautor hizo saber que sufría de síndrome de Tourette hace algo menos de un año. Se trata de un trastorno neurológico que causa que las personas que tienen que convivir con él tengan tics. Estos tics pueden ser espasmos, movimientos involuntarios o sonidos repentinos que se realizan de forma repetida y que no se puede controlar de forma voluntaria. Se trata de un síndrome que no tiene cura, pero para el que existen tratamientos farmacológicos y conductuales. Este último tratamiento se usa, como informan desde la web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) para pacientes que tienen tics que son dolorosos, pueden causar lesiones o interfieran e interrumpan su vida diaria.

La del Festival de Glastonbury no fue la primera vez que el síndrome de Tourette afectaba a Lewis Capaldi en el escenario y tampoco la primera vez que su público tomaba el relevo del cantante y le apoyaba. El pasado mes de marzo estrenó su documental en Netflix 'Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now', en el que habla también de cómo es convivir con el síndrome de Tourette, la ansiedad y el síndrome del impostor en su vida y su carrera musical.