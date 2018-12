Luis Miguel defrauda a su público

El Sol de México está siendo muy criticado en las redes sociales por ofrecer un concierto aparentemente borracho. Luis Miguel comenzó a cantar una hora y media tarde, pero no fue lo peor: estuvo ausente en el escenario, olvidando las letras de sus canciones y desafinando, lo que sus seguidores entre la audiencia han calificado de "falta de respeto al público".

El último recital de Luis Miguel en México

El cantante, de 48 años, enfadó a un público que no daba crédito a lo que estaba sucediendo. "Después de esperar a #LuisMiguel con 1:30 de retraso aparece borracho o drogado a gritar sus canciones. Fue varias veces abucheado". "Luis Miguel drogado? No se le entiende nada, no canta nada, no sabe ni donde está!!! Que tristeza ?, que falta de respeto... Increíble que no quede nada de quien fue...", fueron algunas de las denuncias que llenaron las redes pidiendo encarecidamente que se les devolviera el dinero de las entradas.

Otro momento de su actuación

No es la primera, ni la segunda vez, que Luis Miguel se sube al escenario en un estado más que dudoso. El cantante gaditano, que ha vuelto a la primera plana con el éxito de la serie de Netflix que narra su vida, llenó el Auditorio Nacional de Ciudad de México en una noche en la que los abucheos del público se escucharon más que sus canciones.