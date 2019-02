Malú entra en campaña

El romance de Malú y Albert Rivera es uno de los temas más comentados en nuestro país, a pesar de que ninguno se haya pronunciado aún sobre la noticia, publicada por la revista Semana. Lo cierto es que las artes y la política parecen no casar bien pero para los anales de la prensa rosa quedan parejas como Isabel Pantoja y Julián Muñoz, Isabel Preysler y Miguel Boyer o, fuera de España, Carla Bruni y Nicolas Sarkozy. La erótica del poder siempre ha estado ahí. No se trata de una mujer que busque dinero ni fama, porque en todos los ejemplos mencionados ya la tenían antes. Como Malú, se dejaron seducir por el hombre que hay detrás del cargo.

Pero hay relaciones amorosas que han terminado convertidas en auténticas cuestiones de Estado. Al menos, las que han salido a la luz pública. Por el momento no hay certeza de que exista un noviazgo formal, pero lo que sí resulta evidente es la amistad especial entre la cantante y el presidente de Ciudadanos. Tras saltar la noticia, hay pruebas ya de que Rivera frecuenta el círculo de Malú y el resto de sus amigos, entre los que se cuenta a Alejandro Sanz y a Miguel Poveda, íntimo a su vez de la ex novia de Rivera, Beatriz Tajuelo, quien incluso trabaja con el cantaor flamenco como parte de su equipo de producción y comunicación. Todos forman un grupo que se reúne de manera habitual en un vericueto de relaciones cruzadas que parece que a la sazón ha servido para ver morir un amor y ver nacer otro. Ayer lo señalaba Lydia Lozano en el programa Sálvame: Tajuelo dejó a Rivera cuando se enteró de lo suyo con Malú.

La ruptura de Albert Rivera y Beatriz Tajuelo fue confirmada oficialmente por el partido de él el pasado 9 de enero, aunque eso no quita que el romance con la intérprete de Aprendiz viniera de algunos meses atrás porque la relación con la novia acabó en otoño. Tajuelo, quien se mudó a la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón siguiendo a Rivera sólo unos meses después de iniciar su convivencia en un pequeño piso de Hospitalet de Llobregat, no ha ocultado en las últimas semanas su malestar en redes sociales con mensajes misteriosos sobre emprender "un nuevo camino, a pesar de los errores". "A pesar de las malas decisiones y compañías (...) Seguimos brillando, seguimos soñando, seguimos luchando. ¡Seguimos en pie!", retuiteaba el día 10 la ex azafata de vuelo, quien dejó su trabajo por respaldar la carrera política de su entonces pareja. La palabra infidelidad flota en todas las tertulias televisivas que abordan el nuevo y mediático romance.Tan celosa –o más– que Albert Rivera de su vida privada es Malú. A la sobrina de Paco de Lucía sólo se le conoce una relación, la que mantuvo de 2013 a 2017 con Gonzalo Miró. Después se la ha relacionado con Pablo López, amigo y compañero de La Voz, sobre todo tras romper él el año pasado con su novia de toda la vida. Con Pablo Alborán también se ha dicho alguna vez que tuvieron ‘algo’. Siguiendo la línea de discreción que ha mantenido en su vida, la confirmación de su nueva relación –si es que la tiene– con Rivera, no será cosa de un día.