María Teresa Campos está pasando un verano atípico tanto en lo personal como en lo laboral. En las últimas semanas los rumores de crisis con Edmundo Arrocet han sido constantes. El motivo es que él viajó a Chile hace dos meses para resolver unos asuntos personales y todavía no ha regresado. Haya o no crisis lo cierto es que María Teresa lleva dos meses sin su pareja, algo que le ha afectado. Está previsto que Bigote regrese a España la próxima semana y que por fin puedan disfrutar de sus vacaciones juntos, desmintiendo así que haya crisis. En cuanto a lo laboral María Teresa sigue sin ningún proyecto a la vista. Hace unos días salió a la luz la noticia de que próximamente se pondría al frente de Cine de Barrio. Ella misma ha desmentido que vaya a presentar el programa de La 1. Lo único que ha confirmado la presentadora es que tiene propuestas sobre la mesa, pero de momento no está claro su futuro. TVE o Telemadrid son algunas de las cadenas que suenan para recibir a la Campos.

Mientras el momento de incorporarse al trabajo llega, María Teresa disfruta de unos días de vacaciones. La presentadora ha viajado un año más a Málaga, concretamente a Marbella. Allí será donde se reencuentre con Edmundo y donde disfrute de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. Las dos, actuales colaboradoras del programa de Telecinco Viva la vida, viajarán hasta Andalucía para pasar unos días junto a su madre.