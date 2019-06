El divorcio de Miki Nadal y Carola Escámez está dando mucho que hablar. Hace unos días se conoció la noticia de su separación después de cinco años juntos y una hija en común. Desde entonces han sido varias las informaciones polémicas con respecto a su relación que han visto la luz.

La que más ha sorprendido ha sido que el humorista ha sido condenado por un delito leve de vejaciones a su ex mujer, una sentencia la que el colaborador de Zapeando ya ha recurrido. Pero este no es el único conflicto al que se ha enfrentado Nadal en los últimos días. Durante su matrimonio su relación con su suegra no era buena. Ahora ella ha aprovechado las redes sociales para burlarse de su ex yerno ante su ausencia del programa de La Sexta durante uno de los días de esta semana.