Los hijos de Alberto y Charlene de Mónaco inician el curso con ilusión

Jacques y Gabriella, los mellizos de Alberto de Mónaco y Charlene, han comenzado el colegio. Su madre ha difundido una foto de sus hijos, de tres años, el primer día de clase. Muy cómplices, mochila al hombro y vestidos a juego, los dos niños llevaban para el inicio del curso polo blanco y pantalón vaquero azul marino en las entrañables imágenes compartidas por Charlene en Instagram.

Aunque no ha trascendido el nombre de la escuela a la que a partir de ahora irán los pequeños, todo apunta a que podría ser The International School of Monaco, que es donde han estudiado la mayoría de los miembros del clan Grimaldi. Anteriormente, Jacques y Gabriella habían ido a la guardería por lo que están más que acostumbrados a estar en clase con otros niños. En las tiernas fotos se les puede ver entrando en el centro escolar, de la mano y relajados. Mientras que la de Jacques era azul, la de Gabriella era rosa.

Este verano ya pudimos verlos derrochar simpatía durante el tradicional picnic que organiza el ayuntamiento del Principado y ahora nos han regalado una nueva imagen muy tierna dando muestras de la excelente relación que mantienen los hermanos.

Si hasta ahora, eran sus primos mayores los que acaparaban portadas y la atención mediática, ahora ellos están tomando el relevo. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver a los hijos de Carolina de Mónaco, Carlota, Andrea y Pierre en su día a día, pero poco a poco van cediendo protagonismo a los hijos de su tío.