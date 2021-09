Nicolás, el príncipe de pasarela de la casa real danesa

El royal de moda dentro del universo influencer tiene nombre y apellidos, Nikolai de Dinamarca es la última sensación en la realeza europea y posee un perfil de lo más atípico dentro del reinado monárquico.

Acaba de cumplir 22 años y ya podemos decir que ha hecho casi de todo. Se ha recorrido ciudades enteras y se ha proclamado como uno de los bachelors más cotizados del mundo de la realeza. Pero el joven príncipe no tiene una visión de futuro al frente de su país como jefe de estado (se encuentra sexto en la línea de sucesión), sino que vive apasionado por el mundo de la moda.

Dolce & Gabbanna, Dior o Burberry son algunas de las conocidas marcas por las que ya ha pasado el hijo del Rey Joachim y su primera esposa, la condesa Alejandra de Frederiksborg. Una pasión que lleva a cabo con entusiasmo y sobre todo mucho estilo

Nikolai William Alexander Frederik nació en Copenhague y es el mayor de dos hijos. Félix, su hermano, tiene 18 años. Por otro lado, cuenta también con dos medios hermanos más pequeños; el príncipe Henrik y la princesa Athena, fruto del segundo matrimonio de su padre con la princesa Marie.

A sus recién cumplidos 22 años, se encuentra disfrutando de las últimas semanas en su Dinamarca natal antes de poner un nuevo destino a su vida. El monarca, que ha pasado estas vacaciones acompañado de su familia, pondrá rumbo a París, ciudad de la luz, para llevar a cabo un semestre de sus estudios de Administración de Empresas y Gestión de Servicios a través de la Copenhagen Business School (CBS) que lleva cursando desde otoño de 2019.

Pero ese viaje no lo hará solo, sino que iniciará una nueva vida en compañía de su novia Benedikte Thoustrup, una relación que se inició hace tres años y que continúa a día de hoy. Nicolás cambia de residencia ya que cuenta con unas asignaturas optativas dentro de sus estudios que le permiten llevar a cabo las clases en el extranjero desde septiembre de este año hasta enero de 2022 y el danés no ha dudado en decantarse por esta opción tentadora. Pese a ello, París no fue siempre la primera opción del príncipe. En sus inicios, por su mente pasaba trasladarse a Hong Kong, pero la pandemia del coronavirus le hizo desechar esa idea y centrarse en un destino más cercano.

El monarca, que siempre ha demostrado su gran capacidad de independencia y autosuficiencia, ha querido dar este nuevo gran paso junto a su novia Benedikte con la que ya había tenido el placer de compartir vivienda. El pasado verano disfrutaron de sus vacaciones en un apartamento ubicado junto al castillo de Amalienborg, y a principios de 2021 se mudaron a otro de lujo en el barrio de Norreport situado en el centro de Copenhague. Valorado en 600.000 euros y con 70 metros cuadrados se convirtió en el primer nidito de amor de la joven pareja.

La novia del monarca cursará también el seminario del que disfrutará Nikolai y podrán experimentar la vida parisina durante al menos tres meses. De este modo, el joven príncipe danés pasará más tiempo en compañía de su padre Joaquín, quien también reside en la ciudad.

Empresa y modelaje, dos pasiones unidas

El joven Nikolai comenzó su carrera de modelo en 2017 cuando fue contratado por la agencia Scoop Models de Dinamarca, y desde entonces ha causado un gran furor entre sus seguidores y su éxito no ha dejado de crecer. Su gran debut tuvo lugar a principios del año 2018 durante la London Fashion Week donde pudo compartir pasarelas con profesionales de la talla de Cara Delevingne en la pasarela de Burberry.

Más adelante, dio apertura a la muestra de moda masculina de Kim Jones desfilando con la marca Dior y se ha convertido en todo un icono.

Londres, París, Tokio.. Una carrera prometedora de la que ha tenido que despedirse para poder centrarse en su verdadero éxito profesional, el mundo de la administración y las finanzas.

Pesé a que en anteriores entrevistas el príncipe visionaba su futuro con incertidumbre, y apostaba por el equilibrio entre sus estudios y su trabajo en la pasarela, parece ser que al final una de sus grandes pasiones ha acabado teniendo más peso en su vida.

El danés evidencia de esta manera con su decisión de mudarse a París que ha encontrado su verdadera vocación en el mundo empresarial y que dejará aparcada su carrera como modelo para centrarse completamente en sus estudios.