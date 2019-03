Connor, el hijo adoptado de 24 años de Tom Cruise y Nicole Kidman, contraerá matrimonio en breve con su prometida, la italiana Silvia Zanchi, también de 24 años y ciencióloga como él. El portal Radar Online asegura que la presencia de Kidman, a pesar de ser la progenitora del novio, es non grata en el enlace pues el propio padre, Tom Cruise, ha puesto como condición que su ex no asista a la celebración.

Connor Cruise es un ex DJ y ahora metido a fondo en el mundo de la pesca submarina que "adora por completo a su padre" y que jamás se atrevería a desobedecerle, según las fuentes que menciona el artículo. Su novia, por si fuera poco, forma parte de una familia de dedicados cienciólogos que emigraron de Italia a Florida e incluso se la conoce como 'la princesa de la cienciología'.

La razón principal de que Tom "ni siquiera se plantee invitar a Nicole a la boda", según el referido medio, es que la australiana está considerada como una "persona represiva" por su 'iglesia'. Tras la separación de los intérpretes en 2001, Cruise mantuvo la custodia de los dos hijos adoptados por la pareja, Connor e Isabella, y los rumores de una mala relación entre ambos y su madre han surgido en más de una ocasión.

La actriz acusa a esta ‘iglesia’ de su separación y de no ver a sus dos hijos.

La actriz, que se ha negado a hablar durante los últimos años sobre la religión que profesan sus hijos y su ex marido, no asistió a la boda de Isabella en Londres en 2015, incluso aunque estaba en ese momento en la capital británica. Según apuntan varias informaciones, Nicole Kidman culpa a la cienciología de arruinar su matrimonio con Tom Cruise y de separarla de sus hijos.

Nicole es también madre de dos niñas, Sunday (de diez años) y Faith (de ocho), fruto de su relación con el cantante de rock Keith Urban, mientras que Tom tiene otra hija, Suri (que tiene doce años), cuya madre es la actriz Katie Holmes. En una noticia del octubre pasado se decía que padre e hija llevaban años sin verse precisamente por el mismo motivo: porque Cruise se empeña en que Suri profese la cienciología y su madre, que es católica, se niega.