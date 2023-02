¿Cuál ha sido la ausencia más sonada en el cumpleaños del hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón?

Cuando un matrimonio separa sus caminos el único nexo de unión que les queda son los hijos, pero en el caso de José Ortega Cano y Ana María Aldón parece que ni eso ha vuelto a unirles. En la celebración del cumpleaños de José María Ortega Aldón, el hijo de ambos, no ha estado presente Ana María Aldón. La colaboradora televisiva fue a recoger a su hijo al colegio después de las clases, se lo llevó a comer a un centro comercial, para después dejarlo en el domicilio familiar antes de la fiesta de cumpleaños. La sorpresa ha llegado cuando iban desfilando los invitados y entre ellos no se encontraba la madre del pequeño.

El que ha llegado con una sonrisa de oreja a oreja ha sido José Ortega Cano. El diestro se ha mostrado orgulloso de su hijo ante los medios presentes a las puertas del local donde ha tenido lugar la celebración del décimo cumpleaños de José María. “Diez años ya, fíjate que grande está, está hecho un hombre. Es un niño muy especial, es una maravilla”, ha dicho sin dar detalles de su divorcio con Ana María Aldón. El torero y su hijo han llegado en el coche de Aniceto, el cuñado de Ortega Cano.

Un poco más tarde hacía acto de presencia en la fiesta Gloria Camila. La influencer se ha limitado a declarar que todo está bien, rehuyendo de las preguntas incómodas de los medios con un escueto “todo está genial”. También han asistido al cumpleaños Mari Carmen Ortega, Rosa Benito, Rosario Mohedano y sus hijos, así como los amigos del pequeño José María que han querido acompañarle en este día tan especial.

La mediática separación de Ortega Cano y Ana María Aldón ha pasado factura en el cumpleaños de su hijo. La relación entre la diseñadora y el torero no tiene marcha atrás. Lo único que mantienen en común es a su hijo José María, y no han sido capaces de llegar a un punto de entendimiento para acudir por separado a la fiesta de su décimo cumpleaños. Quizás la mala relación que mantiene con Gloria Camila haya sido el motivo por el que la colaboradora del programa Fiesta no ha ido al cumpleaños de su hijo. Entre las hipótesis también se baraja que su madre le tenga preparada otra celebración y haya evitado así el reencuentro con la familia de su exmarido. Como siempre pasa en estos casos el perjudicado ha sido el hijo del matrimonio.