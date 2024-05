Palomo Spain: "Me tomaría una cerveza y unas tapitas con Hunter Schafer"

En el amplio catálogo de Movistar Plus+ se encuentra disponible la segunda temporada de la serie Maestros del tiempo, de Cervezas Alhambra. Este documento audiovisual, que profundiza en la creación a través de sus autores, cuenta con la participación del diseñador y modista Palomo Spain, el cantaor y compositor Israel Fernández, la poeta Sara Búho, el chef Paco Morales, el dramaturgo y poeta Álvaro Tato, la ilustradora y escritora Marie Hesse, la actriz Maggie Civantos y el coreógrafo Jesús Carmona.

–¿Cómo le llegó la oportunidad de participar en la serie Maestros del tiempo? –La relación con la familia de Cervezas Alhambra ya se venía dando durante un tiempo bastante largo. Llevamos mucho tiempo en conversaciones de hacer algún proyecto juntos, ya habíamos colaborado en alguna ocasión. Así que, cuando se dio la oportunidad de hacer Maestros del tiempo y poder contar un poco nuestra historia a través de ellos, con su compañía y, sobre todo, poder compartir estos ratos con Israel, pues no dudamos ni un segundo en embarcarnos en esta aventura.

–¿Qué destacaría de esta serie documental que está disponible en Movistar Plus+? –Pues yo creo que de la serie destacaría que está hecha con mucho tiempo, con mucho cariño y que, realmente, tuvimos la oportunidad, tanto Israel como yo, de sentarnos y dedicarnos el tiempo que, quizá -a pesar de conocernos ya de muchísimo tiempo-, nunca habíamos tenido oportunidad de dedicarnos. De estar en un sitio serenos, escuchándonos el uno al otro y hablando un poco de nuestras historias, de nuestras creencias y de nuestras vivencias.

–¿Qué papel juega Palomo Spain en el capítulo 1 de la serie titulado La reinvención de la tradición? –Yo creo que Palomo Spain es precisamente una marca en la que hemos jugado a reinventar un tópico. No hemos tenido ningún tipo de complejo, al contrario, nos hemos abrazado a toda esa cultura española que quizás venía unos años acomplejándonos y hemos mirado hacia ella con una nueva mirada. Con unos ojos mucho más modernos, más contemporáneos, apartándonos un poco de ese cliché, de esa tienda de souvenirs, de esa cosa “carca” que quizás teníamos asociada a ciertos tópicos españoles. Y no hemos sido solo nosotros, sino que creo que hemos sido una generación – la que me rodea-, la que hemos vuelto a enamorarnos de nuestras raíces y a asumir que eso era lo que nos hacía diferentes y especiales.

–¿Con qué personaje famoso se tomaría una cerveza Alhambra? –Pues una cerveza Alhambra me la tomaría con, por ejemplo, Hunter Schafer. La traería a España a cualquier terraza ahora en primavera que es la mejor época del año y la invitaría a unas cervezas y unas tapitas, y le enseñaría lo mejor de Madrid o de Córdoba, o de cualquier rincón de Andalucía.

–¿Qué aprendizaje ha extraído Palomo Spain de la serie Maestros del tiempo? –Yo creo que el aprendizaje mayor que tendría de este documental ha sido precisamente de mi compañero, de Israel. He tenido mucho tiempo para escucharlo y para ver que su forma de crear y de estar inspirado es algo completamente innato, casi que es su forma de hablar. Me ha encantado compartir todo ese tiempo con él y ver que, de cualquier momento, de cualquier casualidad o cualquier frase que dice, se puede sorprender y sacar un cuaderno, escribirla, apuntarla en el móvil o decirme a mí “apúntala y mándamelo en una nota”. Me ha encantado toda esa espontaneidad; y como de nuestras propias conversaciones han surgido las frases y reflexiones bonitas que hoy han podido inspirar su trabajo.

–¿En qué otros proyectos se encuentra trabajando? –Ahora mismo el proyecto principal es, por supuesto, mi marca, que es la que le tengo que dedicar todo el tiempo y mi vida, y ahora mismo con la mente puesta, sobre todo en septiembre, en el desfile que nos viene de nuevo en Nueva York, en el que cada vez queremos superarnos y hacer cosas más bonitas y seguir emocionando a la gente.