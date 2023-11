Paula Badosa se aferra al amor en el año más difícil de su carrera

No ha sido un año fácil para Paula Badosa. Su fulgurante irrupción en el cuadro femenino de tenis se ha visto frenada por varias lesiones que han mermado su rendimiento en las canchas. Esa cuestión unida a las críticas que ha tenido que soportar por su relación con el tenista Stefanos Tsitsipas ha complicado tanto su vida deportiva como personal. La tenista disputa estos días en Sevilla la Billie Jean King Cup con el combinado español, con muchas esperanzas de victoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesus De Paula (@jesusdepaula)

En una entrevista concedida para el diario El País ha repasado el que ella define como el año más duro de su carrera. “Ha sido un año durísimo, quizá el más duro de mi carrera. He tenido otros muy difíciles, pero en este no he tenido la opción de hacer nada porque no puedes controlar esta lesión, y eso me ha costado. He aprendido a tener mucha paciencia y a aceptar las cosas que no puedo tener bajo control, y al mismo tiempo me he dado cuenta de que pese a llevar jugando al tenis desde los siete años y de que sea mi pasión, hay cosas más allá de este deporte”, ha explicado.

La tenista catalana considera que los medios de comunicación no han sido justos con ella. “No voy a negarlo. Estoy un poco dolida porque creo que se juzga muy fácil. Es muy fácil verme desde fuera, en un partido, y decir: ‘Ya está retirada, o se dedica a hacer esto o lo otro’ cuando no saben el esfuerzo diario que estás haciendo. Creo que aunque haya estado lesionada, valgo como tenista. Aparte de esto, tengo una relación con otro tenista y todo esto puede llegar a influenciarle, así que hay que saber llevarlo y mantenerse en la burbuja”, ha reconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Badosa (@paulabadosa)

Badosa ha llevado encima el peso de las derrotas de Tsitsipas, con el que ha conectado de manera especial. A la joven tenista le ha dolido mucho el hecho de relacionar los contratiempos deportivos con el plano sentimental. “Eso me ha dolido bastante, porque con todo el tema de la lesión, en realidad he podido dedicarme bastante a ayudarle. A los dos nos encanta el tenis y él también es una persona supertrabajadora, nos parecemos muchísimo en los objetivos que nos marcamos. Hablamos mucho de tenis y nos ayudamos mucho mutuamente. Como se ha podido ver, yo he ido a la pista para apoyarle o al gimnasio para acompañarle, siempre respetando los tiempos y a su gente, a su equipo; él también me ha apoyado mucho con la lesión, así que cuando leemos esas cosas nos impacta”, ha aclarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

Su relación es la de dos jóvenes de 25 años que se han enamorado. “Puedo llegar a entender que somos personajes públicos y que estamos expuestos, pero al final somos dos niños de 25 años y todo esto es delicado, porque es una relación inocente; nos hemos conocido y ha surgido, y que la gente vaya por ahí diciendo cosas es bastante grave”, ha finalizado.