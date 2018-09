El casi príncipe que trabaja: Pierre Casiraghi

“Pierre tiene una vida absurda. Por la mañana se sube a un catamarán, por la tarde hace buceo, luego se va a entrenar, y después dirige cinco empresas diferentes”. Las palabras con las que Beatrice Borromeo, esposa de Pierre Casiraghi, describía hace un año a su marido en el número de octubre de Vanity Fair constituyen tal vez el mejor perfil que puede trazarse del tercer hijo de Carolina de Mónaco. Faltaría solamente destacar el atractivo de Pierre, pero lo que salta a la vista no hace falta decirlo. “Es difícil no enamorarse de él”, añadía la periodista y italiana. “Lo hubiera hecho aunque no perteneciera a la familia Grimaldi. Es inteligente y simpático”.Pierre Casiraghi acaba de cumplir 31 años. Su padre, Stefano Casiraghi, falleció cuando él tenía sólo tres años en un accidente de navegación mientras participaba en el mundial de off shore. A pesar de ello, su hijo creció sin miedo al mar y heredó de Stefano su pasión por la vela. Su velero de competición, el Malizia, ha ganado de hecho premios en famosas regatas como la Miami Gold Cup o la Copa del Rey de vela en Mallorca. Las carreras de coches y el saxofón son otras de sus pasiones.También siguió Pierre los pasos de su padre en el terreno profesional. En 2006, tras empezar los estudios de Derecho en la universidad Panthéon-Assas de París, decidió trasladarse a Milán para cursar el grado de Economía Internacional y Administración en la Universidad de Bocconi. Retomar la carrera de su padre tendría en este caso una recompensa inesperada, porque fue en esa universidad donde conoció a Beatrice Borromeo, descendiente de una familia noble italiana. Se casó con en ella en 2015 en una de las Islas Borromeas (propiedad de la familia de Beatrice) y ha sido padre con ella de dos hijos: Stefano, de un año, y Francesco, nacido el pasado mes de mayo. Fuera del mar, la vida de Pierre Casiraghi es tan agitada ha relatado su propia mujer. Desde 2009, es el accionista mayoritario de ENGECO SA, una empresa constructora con sede en Mónaco fundada por su padre en 1984. También es el accionista mayoritario de la empresa de helicópteros Monacair, otro de los negocios de Stefano. Como octavo en la línea de sucesión al trono monegasco, Pierre desempeña además labores de representación en nombre de su tío, Alberto II de Mónaco, especialmente en el área deportiva. Por ejemplo, es vicepresidente del Yacht Club de Monaco y suele acudir a los partidos del AS Monaco FC para animar al equipo.Con su madre, la princesa Carolina de Mónaco, Pierre comparte su dedicación a las causas humanitarias. Le preocupa especialmente el cuidado del medio ambiente y por ello este año ha anunciado un nuevo proyecto, el Malizia Ocean Challenge, para investigar la contaminación de los océanos: en 2020, durante la regata Vendée Globe, su velero dará la vuelta al mundo equipado con una tecnología que medirá la calidad del agua. Además, organizará distintas conferencias en los colegios de seis países (Mónaco, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos) para contagiar a los más jóvenes su compromiso con la sostenibilidad.Pierre Casiraghi no tiene tratamiento de príncipe, pero desde luego su curriculum acumula más cargos que párrafos tiene un rey en el almanaque de Gotha.