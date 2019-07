Pilar Rubio y Sergio Ramos no son los únicos

Si algo llamó la atención de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio fue la cantidad de excentricidades que rodearon al evento. Una finca convertida en parque de atracciones, actuaciones musicales de artistas internacionales, vestidos de miles de euros, espectáculo de luces y un menú elaborado por un chef con estrellas Michelín fueron algunos de los aspectos que convirtieron al enlace en uno de los más caros del sector nupcial. Pero el futbolista y la presentadora no son los únicos que desembolsan cantidades elevadas para celebrar el día más feliz de sus vidas. Lo mismo ocurrió en la boda de la influencer María Pombo y Pablo Castellano. Los jóvenes celebraron un enlace en el que no faltó detalle. Belén Esteban, que también se casó el mes pasado, confesó que su segunda boda era su boda soñada. Una celebración para la que no se cortó en cuanto a gastos se refiere. Es cierto que en estos casos la inversión fue descomunal, pero hay que tener en cuenta los ceros que hay en sus cuentas bancarias. En proporción, la mayoría de parejas españolas también desembolsan una cantidad importante para celebrar este día. En nuestro país el negocio nupcial mueve en torno a unos tres mil quinientos millones de euros anuales. El año pasado se celebraron en España más de ciento setenta mil bodas a una media de veinte mil euros por enlace.

Al igual que hicieron Pilar y Sergio o María y Pablo, la mayoría de españoles celebran su boda en verano. Por eso este sector es estacional y quienes trabajan en torno a estos eventos encuentran el mayor periodo de productividad entre los meses de mayo y octubre. Se trata de un sector que en los últimos años ha evolucionado. Cada vez son más los profesionales que encuentran en las bodas una oportunidad para trabajar. Empresas de catering, de sonido, de vídeo, de fotografía, de flores, de decoración, de vestidos de novia, de novio, de coches o de transportes de invitados tienen en los enlaces una oportunidad de negocio en la que los novios invierten cantidades económicas importantes. Eso sí, por muy románticas que sean las bodas no siempre son el mejor lugar para trabajar. Llega una hora en la que tanta celebración hace que haya algunos despistes y quienes trabajan en este tipo de eventos tienen que estar al loro de cualquier conflicto o desperfecto que pueda ocurrir.

De hecho, se ha disparado el número de profesionales autónomos especializados en este sector que contratan un seguro. Según los datos internos de SingularCover, la startup española de insurtech especializada en comercios, pymes y autónomos, en los últimos dos meses se ha incrementado en un doscientos por ciento el número de autónomos freelance del sector nupcial que han solicitado un seguro en su plataforma. Según los datos de la insurtech, casi el treinta por ciento de su cartera de profesionales son autónomos del sector nupcial, destacando sobre todo los profesionales de audiovisuales, fotografía y música. En general, estos profesionales necesitan cubrir la responsabilidad civil derivada de su oficio para protegerse de potenciales demandas por daños materiales y personales causados a terceros, así como coberturas que preserven su equipo audiovisual, fotográfico o de música ante roturas, caídas o robos.