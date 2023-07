Pilar Rubio: 10 millones de seguidores y una posible crisis con Sergio Ramos

La incertidumbre campea en la vida de Pilar Rubio y Sergio Ramos. La falta de sincronía entre sus diferentes proyectos profesionales ha avivado los rumores de crisis sentimental. La comunicadora ha firmado un contrato para presentar uno de los nuevos proyectos de RTVE de cara a la próxima temporada. Pilar Rubio se pondrá al frente de Make Up Stars, un formato de entretenimiento que la entidad pública prepara para la plataforma RTVE Play. El problema viene con la compatibilidad del nuevo proyecto televisivo con el futuro profesional de su marido, que sigue sin deshojar la margarita tras su marcha del PSG.

Sergio Ramos maneja una jugosa oferta de Arabia Saudí que sería totalmente incompatible con la vida familiar y profesional que pretende llevar a cabo Pilar Rubio. La presentadora, acostumbrada a vivir a caballo entre Madrid y París, no quiere trasladarse a Arabia Saudí porque pondría en riesgo su futuro profesional. Aunque durante estos años, la influencer ha compaginado su vida laboral y familiar sin ningún tipo de problema, no estaría dispuesta a ceder más terreno en el tira y afloja que se trae con su marido.

De momento, el jugador camero no ha aclarado cual será su nuevo equipo para la próxima temporada. El futbolista sevillano no tendría ningún problema por firmar por el equipo donde se dio a conocer, el Sevilla FC, pero parece que el ex del Real Madrid no entra dentro de los planes del cuadro hispalense. Por lo tanto, Ramos afronta un futuro incierto que tendrá que compatibilizar con los proyectos profesionales de su esposa.

Mientras tanto, Pilar Rubio prefiere mantenerse alejada de los rumores de crisis y ha celebrado con sus seguidores el haber alcanzado la cifra de 10 millones de followers en Instagram. Una cifra redonda que ha acompañado de un espectacular posado en bikini que ratifica que por la presentadora de televisión no pasan los años. “10 millones de followers. Me acompañáis siempre en cada paso que doy. Me encantaría poder agradeceros vuestro apoyo uno a uno. Me siento muy querida y feliz. 10 millones de gracias”, ha escrito en la mencionada red social.