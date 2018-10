Tana vuelve a Madrid con su madre

Cayetana, Tana Rivera, la hija de la duquesa de Montoro y de Francisco Rivera, había consensuado con sus padres su traslado a Sevilla para vivir con su progenitor y su mujer, Lourdes Montes, pero, tan sólo unos días después, ha decidido regresar a Madrid con su madre. El encargado de dar la noticia ha sido su padre.“Lo importante es que donde esté se forme y que esté bien (...) A mí me da muchísima pena. La decisión la ha tomado ella”. Así ha explicado el torero la repentina decisión de su hija de volver a la capital después de pasar unos días viviendo con él en su casa de Sevilla. El diestro hacía estas declaraciones en un vídeo publicado por ‘¡Hola! y comentaba que “no ha sido un drama, ni una pelea. Suena raro porque en seis días se ha ido, pero, bueno, ella no acababa de encontrarse a gusto aquí. Tiene su vida en Madrid montada desde hace muchos años, pero, bueno, lo importante es que esté bien”, añadió.No hace ni quince días que Tana tomó la decisión de trasladarse a Sevilla para vivir con su padre. La propia joven había acordado esta idea con sus padres antes del verano, cuando volvió a suspender la selectividad por segunda vez. El cambio de aires se planteó para que se centrase más en los estudios. La chica tenía previsto matricularse en una academia y, a la vez, hacer algún módulo relacionado con temas que le interesan, como la música o la moda.La idea fue apoyada por ambos progenitores, tal y como declaró la propia Eugenia Martínez de Irujo a varios medios de crónica rosa en la entrega de los Premios Chicote, celebrada en la capital la semana pasada. “Suspendió la selectividad y está haciendo un módulo de acceso a la Universidad. Es su decisión y me parece muy bien. Nos hablamos veinte mil veces al día. ¡Que se ha ido a Sevilla, no a Nueva Zelanda!”, comentaba hace tan solo unos días.Sin embargo, la joven ha optado por volver a Madrid, ciudad en la que ha vivido durante años y volver junto a su madre. Allí reside también su novio, Curro Soriano, circunstancia que puede haber tenido mucho que ver. Según su padre, este cambio de idea no obstante “no ha sido ningún drama”.