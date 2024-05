A la busca de los mejores 'bartenders' en nueve países

La firma Ron Matusalem ha iniciado un certamen en busca del mejor bartender del año. The Golden Master es la primera competición internacional en la que competirán participantes de hasta nueve países.Dicho ron, con sus 150 años de historia, convertirá al ganador en su máximo embajador durante la gala The World´s 50 Best Bars 2024, donde Matusalem es partner oficial. La intención es promover la creatividad y el saber hacer en la industria coctelera.

Los países participantes son España, Emiratos Árabes, Alemania, Bélgica, Italia, Lituania, Hungría, Polonia y Grecia, ue se disputarán el exclusivo título de mejor bartender del año por Ron Matusalem.

The Golden Master tiene como objetivo convertirse en una plataforma de visibilidad. Esta primera edición de la competición está enfocada en Matusalem Gran Reserva 15, el ron icónico de la casa. Como panel de jurado, The Golder Master cuenta con tres referentes internacionales: el maestro de la gastronomía liquida Marc Álvarez, copropietario de SIPS reconocido como Nº 1 de The World’s 50 Best Bars 2023 y cuyo principal objetivo es “trabajar cada día para cambiar la forma de entender los líquidos”; el alemán Rene Frank reconocido como el Mejor Chef Pastelero 2022 por The World’s 50 Best Restaurants y también ganador de un The Best Chef Awards; y Julien Zorzin, director creativo y diseñador multidisciplinar, creador de las premiadas nuevas botellas de Ron Matusalem.

En palabras de Lara Pac, directora de Marketing y Comunicación Global de la casa "el lanzamiento de esta competición marca un nuevo hito en la historia de la marca y es nuestra especial forma de homenajear la excelencia en la industria".

El periodo de inscripción va desde el 9 de mayo hasta el 17 de junio de 2024 a través de matusalem.com/thegoldenmaster. El nombre del finalista se desvelará en la ceremonia final que tendrá lugar en España a finales de julio.