Periodista, embajadora de firmas, escritora (está preparando un libro infantil), influencer, diseñadora y por encima de todo, madre. No tiene tiempo para casi nada porque Sara Carbonero ya no es sólo aquella periodista a la que Iker Casillas besara tras la final del Mundial que ganó La Roja. Hace muchos años ya de aquello y ahora Sara disfruta de su presente en el que, además de contar con su propia firma de ropa, Slow Love, ha dado un paso más allá creando una colección cápsula de gafas de sol para la marca Polaroid. La colección Polaroid by Sara cuenta con tres modelos atemporales: aviador, cat eye y panthos, los cuales hemos visto lucir a Sara en más de una ocasión.

A la presentación acudió con un total look negro compuesto por pantalón corto y blusa de Isabel Marant, combinados con unas estilosas botas altas también negras. La colección de gafas creada por Sara Carbonero está formada por ocho piezas en tres colores distintos. Además, las de estilo cat eye y aviador pueden graduarse. Estos modelos cuentan también con lentes polarizadas 2.0 que ofrecen una mayor resistencia a golpes y arañazos. "Además de lo estético, la mayor ventaja de Polaroid es su calidad de lente; es polarizada y te evita todo tipo de reflejos, es confort visual", cuenta Sara.

Aunque no es la primera vez que se embarca en un proyecto de diseño. El giro en su vida ha sido progresivo y ya hace unos meses sacó Mi mar para Agatha, con la que colabora desde hace años, una colección de joyas inspiradas en las vistas desde su casa portuguesa. El año anterior ya había diseñado para dicha marca su colección Saudade.

Pese a haber dejado claro en más de una ocasión que no descarta volver a Mediaset y seguir con su carrera como periodista deportiva, lo que de hecho se encuentra negociando, Carbonero, que vivirá en Oporto al menos un año más, está inmersa además en un proyecto literario.

Su faceta de influencer es la más nueva, aunque se consolida a pasos agigantados a juzgar por el aumento de su número de seguidores en las redes. Hace unos días la presentadora subió una fotografía a Instagram vistiendo unos pantalones de Zara color amarillo mostaza en su visita al museo de arte contemporáneo de Serrables, en Oporto, que ya se han agotado en todas las tallas en su web. Como casi todo lo que toca, se convierte en oro... o en tendencia.