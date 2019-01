"Un desfile es un 'show'; pero nuestras clientas son espectaculares, y también sencillas"

Estudió Hostelería y nunca pensó en dedicarse al mundo de la moda, pero su padre la tentó... y resultó bien. En 2008, Nuria tomó el relevo a su padre, Andrés Sardá, al frente del departamento creativo de la firma referente del mundo de la lencería. Su sobriedad, elegancia y perfeccionismo marcan un sello de identidad que Nuria ha sabido asumir, y mejorar incluso. Los siete hermanos nunca estuvieron vinculados a la empresa ("excepto cuando llegaba el verano y venía mi padre con una gran maleta para que eligiéramos los bañadores"). Ahora, todos trabajan en ella, excepto Ana, que es pintora y vive en Zaragoza. Aunque Nuria no es demasiado presumida, tiene un gran sentido de la estética. También sabe que Andrés Sardá es sinónimo de adaptarse a la clienta, y para gustos, colores. Con el paso del tiempo, le ha tocado evolucionar al mismo tiempo que la marca. Su nueva colección, que hoy presentarán en la 69 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid emana sencillez, geometría, diseños monocolor, pero también algún que otro bello estampado. El amarillo es el color de Sardá de cara a la próxima primavera-verano.

–Sus nuevas propuestas se inspiran en el zodíaco. ¿Por qué?

–Pensamos en algo universal, y qué puede serlo más que el zodíaco, que nos diferencia y a la vez aúna a todos. El mensaje que queremos transmitir en esta colección es que Andrés Sardá viste a todas las mujeres, sean del signo que sean. La meta es vestir a todas las mujeres, y que todas se sientan bien y contentas, hacerlas sentir mejor, con nuestras diferencias y peculiaridades. Por eso, los signos de tierra y fuego inspiran la colección de ropa íntima, y los de aire y agua, la de baño.

–Se percibe un punto diferente en sus propuestas esta vez. Quizás más modernas, o espectaculares.

–En el desfile intentamos mostrar lo más espectacular. Al fin y al cabo se trata de un show, ha de ser llamativo, llevar los diseños al extremo, enseñar lo más innovador y transgresor. Pero nuestras clientas son espectaculares, claro está, pero también sencillas, sofisticadas o simplemente elegantes. Queremos llegar a todo tipo de mujeres, y de eso se trata: de abarcar un abanico muy amplio y encajar en lo que quieren las mujeres, sean como sean.

–En la Semana de la Moda de Ibiza han encontrado un escaparate perfecto para la línea de baño pues se celebra cerca del verano, ¿no es así?

–Sí, la Semana de Ibiza es fantástica, es ideal para el baño. Lo que mostramos allí es nuestra colección crucero. Nos basamos, allí también, en el concepto see now, buy now (ver ahora, comprar ahora) porque creemos que es lo más inmediato para la venta.

–Su pase de Madrid de hoy también sigue esta línea.

–Sí, claro. En la pasarela de Madrid ya venimos varios años probando este modelo, y a nosotros nos funciona. Creemos que es lo más inmediato para la venta. La gente ve las cosas y las quiere ahora, no le gusta esperar un año para comprarlo. No es lógico que veas un vestido ahora y no puedas comprarlo hasta dentro de seis meses.

–Las redes sociales e internet también contribuyen a este concepto de inmediatez cada vez más patente en la moda también.

–Claro, la gente ve las imágenes de un diseño hoy y no quiere guardarlas hasta que la colección se ponga a la venta. Todo está en el mercado hoy mismo y manda la inmediatez a nivel de comunicación y presentación. Nuestro producto es de lujo y trabajamos con un año de antelación en la producción para que cuando la presentemos y comuniquemos, podamos ponerlo a la venta de inmediato.

–¿Hay que ir adaptándose a los tiempos para no quedarse atrás, también en el mundo de la moda?

–La moda va ligada a la sociedad y a como ésta vive y evoluciona. Hay que estar atento a lo que sucede. Actualmente, por ejemplo, hay una realidad muy potente que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, el cambio y transformación de su rol en la sociedad. Hay que estar muy atento a este nuevo rumbo para darle a la mujer lo que de verdad necesita.

–Acaban de anunciar una colaboración con Palomo Spain para una línea de lencería que presentarán en Nueva York el 4 de febrero. ¿Cómo surgió este trabajo conjunto?

–La iniciativa fue mutua y muy divertida. Cuando le llamé para proponerle algo, él me dijo que su equipo había pensado en hacer algo de lencería y que había surgido el nombre de Andrés Sarda (risas). Luego conectamos al cien por cien y todo ha ido sobre ruedas. La colección muestra lo mejor de las dos partes. Ha sido súper gratificante trabajar con Alejandro (Palomo) y su equipo.

–¿Buscan renovarse o ser fieles a sí mismos después de 50 años?

–Lo primero no quita lo segundo. Hay que ir hacia lo nuevo para evolucionar. No hay libros ni normas de tendencias en este trabajo, así que en los encuentros, como el de Palomo, intentamos enriquecernos al máximo. Buscamos nuevos horizontes sin dejar de ser nosotros.