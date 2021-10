'Secret Story' vive su semana más caliente

La casa de los secretos ha vivido su semana más intensa. La expulsión de Sofría Cristo por agredir a Miguel Frigenti, la entrada de Adara Molinero al reality y la bronca de Jorge Javier a los concursantes han sido los acontecimientos más destacados de Secret Story. En la prueba semanal la nueva inquilina, Adara Molinero, era considerada la diosa suprema de la casa y el grupo sin privilegios tenía que servir al resto. Ante tal situación, muchos concursantes han amenazado con incumplir la prueba semanal.

Durante la conexión en directo con la casa, Jorge Javier Vázquez ha atacado duramente a los concursantes por su intento de motín. “Habéis amenazado con no cumplir la prueba semanal, incumplir el reglamento, habéis hablado de motín, os habéis faltado el respeto y ha habido ataques a la organización”. No obstante, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, a sabiendas de que debían cumplir con las reglas del programa.

Una vez terminada su misión en Secret Story, Adara Molinero se ha convertido en concursante de pleno derecho en sustitución de Sofía Cristo. Jorge Javier Vázquez ha definido su entrada como “una bomba atómica”. La incorporación de la madrileña zanja los rumores de una segunda oportunidad para Sofía Cristo. La entrada de Adara no ha alegrado en exceso a sus compañeros de reality. Ya ha protagonizado varios enfrentamientos con Fiama. “Justo hoy le he confesado que quiero que se vaya, es un poco putada”, ha confesado la exconcursante de La isla de las tentaciones. Mientras que Luca Onestini, hermano de su expareja, ha declarado que su relación es cordial. “Estamos conviviendo como personas cívicas y maduras”.

Los grandes damnificados de la última gala han sido el grupo minoritario. Luca Onestini, Cristina Porta, Cynthia Martínez y Fiama Rodríguez son los nuevos nominados de Secret Story. El concursante italiano ha sido el más votado con 26 nominaciones, seguido de la periodista con 24 votos. La primera nominada ha sido Cynthia por contestar una llamada que le han hecho directamente desde plató. Julen ha resultado inmune y se ha salvado de recibir un huevazo de Adara en el juego de la gallina turuleca.

Aún sigue coleando la expulsión de Sofía Cristo por su conducta agresiva. Desde Telecinco hay dudas sobre las intenciones de la hija de Bárbara Rey. Existe la posibilidad de que decidiera actuar de forma agresiva para ser expulsada del reality y así evitar la multa por abandono. Dicha teoría ha sido apuntada por el blog El gato encerrado e incluso aparece publicada en la web oficial de Secret Story. “Me pregunto si no es sospechoso que Sofía Cristo hubiera expresado su deseo de abandonar el encierro pocos minutos antes de agredir a Miguel Frigenti”, recoge el texto de Telecinco.

La expulsión de Sofía Cristo fue por impedir a su compañero que se pudiera levantar del sofá cogiéndole las muñecas y empujándole. “Poco antes, aseguró que se marchaba, aunque no había pasado nada grave y nadie se había hablado de nada que no se hubiera tratado anteriormente. Se me escapa la razón por la que Sofía quiso irse, pero puede haber mil motivos”, relata el blog. La información recuerda que en este tipo de realities si un concursante desea abandonar debe pagar una sanción económica. Eso unido al deseo previo de abandono deja en entredicho la actitud de Sofía Cristo. Tras la agresión, la propia Sofía daba por hecho que se iba, incluso antes de que Carlos Sobera se lo comunicase.