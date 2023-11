Sofía Martín, la artista que le ha sacado punta a una desagradable experiencia personal

El talento de Sofía Martín se reconoce a primera vista. La artista hispano-alemana, formada en Berlín en composición musical, es una de las voces más atractivas del nuevo pop nacional, ese que aúna frescura, actitud, irreverencia y virtuosismo. Buena prueba de ello fue su paso por Benidorm Fest 2023, la colaboración con VIZE y Abraham Mateo o su debut con Tóxica. Ahora Sofía Martín acaba de presentar Paparazzi, su nuevo single.

-¿Qué mensaje quiere lanzar con su último tema, Paparazzi? -Es una canción que escribí a principios de 2023 por una experiencia personal. Me pusieron los cuernos y lo que quiero es empoderar a las personas. Hay que pasar página cuando te ocurren cosas así en la vida.

-Tiene raíces en Alemania y en España. ¿Cómo se refleja esa circunstancia en su música? -Mi música tiene influencias de la música española y latina, pero mezclado con la electrónica de Alemania. He estudiado composición musical seis años en Alemania, allí he estado muy vinculada a la música electrónica. En un momento dije esto en español no existe y mezclé ambas culturas.

-¿Qué balance hace de su paso por Benidorm Fest 2023? -Ha sido una experiencia maravillosa, he crecido mucho en el plano personal y en el profesional. Me ha abierto muchas puertas, es una oportunidad que recomendaría a todas aquellas personas que se quieran dedicar a la música.

-¿Cuál es su objetivo en el mundo de la música? -Mi propósito es ser feliz, poder transmitir algo, conectar con la gente y dedicarme a esto todos los días.

-¿Desde cuándo se dedica a la música? -La música llegó a mi vida desde pequeña cuando tocaba la guitarra, el piano, escribía canciones… Ya a los 18 años decidí tomármelo más en serio. Me he formado en Londres y Alemania, centrando todos los esfuerzos en mi carrera musical. Siempre lo he tenido muy claro, la música es mi vida.

-¿Cuáles son sus referentes musicales? -Tengo un montón. Me gusta mucho Aretha Flanklin, Madonna, Shakira. También Rosalía y Dad Gyal. Suelo tirar por artistas femeninas, hay muchas mujeres que me inspiran mucho.