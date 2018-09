La crueldad de Steve Jobs según su hija

Lisa Brennan-Jobs, primogénita de Steve Jobs, ha escrito una biografía que no deja precisamente bien parado a su padre. En Small Fry, que así se titula el libro y es como él llamaba a su hija, revela el lado más desconocido del fundador de Apple. En él cuenta cómo fue su infancia al lado de su padre, que por cierto no la reconoció en un primer momento. Unos recuerdos bastante amargos en general, si bien sus últimas declaraciones han causado mucha polémica.En una entrevista al New York Times, la hija de Jobs confiesa que su padre la solía obligar –con sólo nueve años– a permanecer en la habitación mientras él protagonizaba escenas íntimas con su madrastra. “Quédate aquí, tenemos un momento familiar, es importante que intentes formar parte de esta familia”, rememora Lisa. Recuerda que mientras su padre besaba y acariciaba los pechos de su pareja, ella bajaba la mirada, vergonzosa de la escena.Con todo, reconoce que su padre nunca mostró intenciones sexuales con ella, si bien su madre, Chrisann Brennan, afirma que la ridiculizaba con sus relaciones sentimentales. Jobs negó la paternidad de su hija mayor durante siete años, en los que fue su madre la que trabajó por sacar adelante a su hija.Steve Jobs tenía 23 años cuando nació Lisa fruto de su relación de juventud con Brennan. A pesar de que presenció el parto y ayudó a darle su nombre, negó su paternidad durante años. Gracias a una prueba de ADN y obligado por la Justicia, Jobs finalmente reconoció a la niña cuando ya tenía siete años.