Susanna Griso luce una figura envidiable a los 54 años

Susanna Griso luce una figura espectacular a sus 54 años. La presentadora de Espejo Público ha sido pillada en bañador mientras disfrutaba de unos días de descanso en Ibiza. El resultado del reportaje publicado en la revista Lecturas ha dejado a muchos boquiabiertos. En las imágenes de la portada podemos ver a Susanna Griso con un bañador de color verde y con rayas azules y negras. La presentadora, que se ha mostrado en actitud relajada en todo momento, ha estado pasando unos días de desconexión junto a una amiga y su hija.

La periodista catalana ha demostrado que cuida su alimentación y realiza ejercicio físico con asiduidad para mantenerse en plena forma pasados los 50, una edad que no es un peso para ella. “No me obsesiona el paso del tiempo. Lo llevo bien, me gusta madurar, me siento mucho más cómoda en la década de los 50 que en todas las anteriores”, dijo hace un tiempo.

¡¡Exclusiva!! 💖 Susanna Griso estrena la temporada de verano con una escapada a Ibiza. La presentadora, espléndida a los 54, disfruta de unos días de relax. Todas las fotos de su impresionante viaje, hoy en tu revista Lecturas #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/86ZZNnWeJB — Lecturas (@Lecturas) May 22, 2024

Susanna Griso ha hablado de la portada de la revista Lecturas en su programa matinal, lamentando la poca privacidad con la que cuentan los rostros conocidos en los destinos vacacionales. “Desde que pones un pie en la isla estás controlada. Llegué al hotel y el director me dijo que había fotógrafos. Yo no tenía ni idea”, ha asegurado.

Susanna Griso asegura que en ningún momento fue consciente de que la estaban fotografiando en traje de baño:🔊 "Desde que pones un pie en la isla estás controlada"https://t.co/tiwNItMpvk — Espejo Público (@EspejoPublico) May 22, 2024

Finalmente, la presentadora se lo ha tomado con humor, haciendo alusión a su edad, que aparece perfectamente reflejada en la portada de Lecturas. “Me consta que hubo más seguimiento al día siguiente. Un paparazzi me dijo que había hecho fotos el viernes, el sábado y el domingo paseando por la playa. ¿Por qué en las revistas con cada foto dicen la edad? ¿Siempre te lo tienen que recordar?”, ha comentado a modo de broma.