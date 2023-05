Tamara Falcó encomienda su matrimonio a la Virgen de Fátima

Tamara Falcó y su círculo más cercano de amistades, entre las que se encontraba Ana Boyer, disfrutaron el pasado fin de semana de una despedida de soltera en Fátima (Portugal). La celebrity ha visitado el santuario de la Virgen de Fátima provocando un aluvión de reacciones en las redes sociales. Tamara ha estado presente en la mesa de tertulia de El Hormiguero donde ha contado los detalles de su "religiosa" despedida de soltera.

La influencer ha dejado claro que durante sus días en el país vecino ha habido momentos para todo. Hasta para renunciar a un peculiar disfraz. “Hubo momentos de desmadre. Como íbamos a Portugal me querían vestir de bacalao en el aeropuerto. Decían, que así, además, pasábamos inadvertidas con los pararazzi. ¿Pero cómo voy a pasar desapercibida vestida de bacalao? Al final las convencí para no hacerlo. No me importa que no fuera cool, pero es que era muy incómodo”, ha expresado.

La hija de Isabel Preysler ha narrado cómo transcurrió la noche del sábado, la más extraña de la despedida. “Fuimos a cenar a un sitio que hacían un show rarísimo, parecía un manicomio. Había una señora con gafas de sol que nos empujaba con los abrigos, un tío con la cara verde que me trajo el ramo de novia y luego se desnudó… Muy raro. Pero cenamos muy bien y luego las copas, claro”, ha confesado.

La colaboradora de El Hormiguero ha ofrecido una entrevista a Vanity Fair donde revela más detalles de la despedida. “De verdad que me reí desde que llegamos al aeropuerto hasta el día que volvimos. Yo siempre he dicho que una despedida con disfraces o así no soy yo. No hemos parado de reírnos y he vuelto renovada”, ha dicho.

La marquesa de Gríñón ha desvelado cómo fue la aparición por sorpresa de su hermana Ana. “Ha sido muy divertido. ¡Todas conviviendo en la misma casa! Una puso la casa y de repente apareció mi hermana Ana, que yo nunca sé si va a venir o no, y llegó en coche con los niños. ¡Y hemos dormido juntas en la misma cama como cuando éramos pequeñas! Estuvo genial. Y después Fátima, que para mí es súper importante y quería encomendar mi futuro matrimonio a la Virgen. Tuvimos momentos súper bonitos. Fuimos a la playa. Es que Portugal es precioso. Sé que han salido un montón de memes con el sitio elegido y demás, tenemos todas un chat y nos morimos de la risa. Que no fuimos solo a Fátima. Pero claro, si me llegan a llevar a un boys, no hubiera sido mi despedida”, ha recordado.