Los amores de Tita Cervera: del intérprete de ‘Tarzán’ a ser la baronesa Thyssen

Netflix ya se ha puesto manos a la obra para producir una serie documental sobre la vida de Carmen Cervera, más conocida como la baronesa Thyssen. “Creo que es el momento de contar mi vida desde el principio. Estoy muy contenta e ilusionada de que Netflix haya pensado en mí”, ha manifestado la baronesa durante la presentación de la serie documental.

La baronesa Thyssen será la protagonista de una serie documental en la que narrará de primera mano su historia y su presente. Carmen Cervera fue Miss España en 1961, protagonizó la portada de Interviú en 1977 y se ha codeado con la aristocracia europea y el mundo de Hollywood. Su historia sentimental cuenta con varios capítulos, tres matrimonios y una relación con el padre de su único hijo biológico, Borja.

Su primer amor fue Lex Baxter, el actor que encarnó el papel de Tarzán. Ambos se conocieron en el aeropuerto de Roma cuando el actor ya era un personaje conocido por sus trabajos cinematográficos. Tita Cervera se acercó a él para pedirle un autógrafo y Baxter se lo firmó a cambio de su dirección. Entre ambos existía una acusada diferencia de edad que no supuso un problema para su historia de amor. Se casaron el 6 de marzo de 1965 en Ginebra cuando Carmen tenía tan solo 22 años. Su relación sentimental finalizó en mayo de 1973, el momento en el que el actor falleció a causa de un infarto en Nueva York.

Espartaco Santoni se convirtió en el segundo marido de Carmen Cervera. El productor venezolano, uno de los playboys de la época, generó varios problemas a la actriz. “Nos casamos en Nueva York se suponía, y gracias a Dios no fue verídico porque era bígamo”, contó la baronesa en una entrevista a TVE. En el programa Lazos de sangre, Carmen habló de los problemas económicos que le originó su relación con Espartaco Santoni. “Me embargaron los muebles. Me cortaron la luz. Me tenía que duchar con agua fría cada día. Y dormía con el abrigo puesto porque ni mantas tenía”, desveló en el programa.

Manuel Segura es el padre de su hijo biológico, Borja, que aunque nació el 24 de julio de 1980, no fue reconocido como hijo de Manuel hasta el año 2009. Tita Cervera conoció a Manuel durante una cena. La actriz se quedó embarazada cuando su relación atravesaba una grave crisis. Se dieron un tiempo y apareció el barón Thyssen en la vida de Carmen. El aristócrata adoptó a Borja con el beneplácito de Manuel, que pensaba que así su hijo iba a disponer de una mejor vida. Manuel, que mantuvo una buena relación con Tita, murió en junio de 2020 con 77 años.

La celebración de su tercer matrimonio le otorgó el sobrenombre de baronesa Thyssen. Conoció a Heinrich von Thyssen-Bornemisza en 1981 durante unas vacaciones en Cerdeña. Así hablaba Tita sobre el juego de miradas entre ambos. “Cuando me lo presentaron me miró de una forma muy rara. Pero luego me doy cuenta al cabo de un tiempo que cuando adquiere un cuadro, esa misma mirada es la misma que cuando me vio a mí”, confesó. Ambos contrajeron matrimonio en Inglaterra en el año 1985. Tita empezaba a formar parte de la alta sociedad. Los problemas de salud del barón, el gran amor de Tita, comenzaron en 1994 hasta que falleció en 2002 tras sufrir una apoplejía.