Vicky Martín Berrocal, la diseñadora de traje de Morante en la Goyesca

El arte y el toreo son dos conceptos que se entrelazan. La moda, como otra forma más de expresar lo que uno siente y la forma en que ve el mundo, se convierte en otro lenguaje hedonista más. Si a eso se le suma Ronda y su famosa corrida Goyesca, que se celebra justo hoy en la plaza de toros de la ciudad malagueña, el resultado es espectacular.

Vicky Martín Berrocal (ex mujer de Manuel Benítez El cordobés e hija del ganadero José Luis Martín Berrocal) lleva el toreo en su apellido y en su adn. Como también lleva el diseño con ese toque andaluz y vanguardista que en poco tiempo la hizo posicionarse como una de las mejores agujas andaluzas. La diseñadora sevillana será la encargada de firmar el traje de luces que hoy llevará durante la faena Morante de la Puebla. El torero, famoso por no dejar indiferente a ningún aficionado a los toros, por su forma de concebir el toreo y sus tardes irregulares, compartirá cartel con otras figuras claves de esta fiesta como los hermanos Rivera. A pesar de la lesión que actualmente sufre en las costillas Cayetano ya ha confirmado su asistencia a uno de los eventos taurinos con más trascendencia para la familia Ordóñez. Una ciudad de la serranía malagueña y una plaza (que es la más antigua del mundo) a la que su abuelo siempre se sintió muy unido y cuyos habitantes supieron devolverle el cariño.

El traje de luces de Morante de la Puebla, que no será el primero para la diseñadora, es un traje realizado enteramente de forma artesanal. Se trata de una petición expresa del diestro a Martín Berrocal, a la que le encargó hace mucho esta original pieza para una de las corridas más seguidas del año. "Me pareció increíble su llamada y por supuesto acepté. Me dijo que yo era la única capaz de sacar todo lo que él lleva dentro. He de reconocer que después me entró un poco de miedo por la responsabilidad que es para mí vestir a un torero como Morante. Mi reto fue crear un traje con identidad y con nombre propio", ha dicho al respecto la sevillana. Además, Vicky ha compartido una imagen en sus redes sociales en las que se le ve dando las últimas revisiones al traje.

El torero se muestra muy contento con esta elección de la que ha resaltado que para él es todo un lujo que Vicky sea la encargada de hacerlo porque la "admiro profundamente". La corrida Goyesca se celebra hoy y cuenta además con el debut en este evento del torero Roca Rey.