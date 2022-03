Alberto de Mónaco recibe el mejor regalo de cumpleaños

Para Alberto de Mónaco este lunes 14 de marzo no es un cumpleaños como los de siempre. El soberano sopla 64 velas pero su situación familiar actual nada tiene que ver con la del año pasado. Desde hace más de doce meses, Alberto II no cuenta con uno de sus grandes apoyos cerca, su mujer. De ahí que la princesa Charlene haya decidido regresar precisamente en este momento de su retiro en una clínica de reposo en Suiza.

A pesar de la difícil situación que ha vivido el matrimonio este último año, debido al temor por la salud de la princesa y la relación a distancia, el gesto de Charlene con su marido ahora es significativo. Es un hecho que el príncipe Alberto ha pasado los últimos tiempos en una coyuntura complicada: ha tenido que estar al frente de los compromisos institucionales y al cuidado de sus hijos menores, Jacques y Gabriella, quienes desde hace algunos meses estudian en palacio.

Fuentes del Palacio Grimaldi han confirmado a medios como ¡Hola! que no hay ninguna actividad oficial prevista para conmemorar el cumpleaños de Alberto II hoy, que la celebración se hará en familia, más aún teniendo en cuenta que Charlene acaba de regresar al Principado.

La vuelta de Charlene, en todo caso, no implica que vaya a retomar su actividad institucional de inmediato. Tal como confirmaron fuentes oficiales, la recuperación de la princesa aún no ha terminado, por lo que no se sabe cuándo podrá retomar su agenda oficial. De hecho, se ha pedido encarecidamente a los medios de comunicación que respeten la privacidad de la familia, ya que la princesa necesita paz y tranquilidad para encontrarse bien por completo, y poder retomar su vida anterior. Desde el entorno del Principado se señala que probablemente no será hasta después del verano, quizás el Día Nacional de Mónaco, cuando se produzca la reaparición pública de la princesa Charlene.