Alejandro Sanz demuestra su amor a Candela Márquez en el día de los enamorados

El 14 de febrero se celebra San Valentín, el día de los enamorados y es la ocasión perfecta para que muchas parejas reconecten o muestren su afecto en esta jornada. Los famosos también se suman a la tendencia de mostrar su amor en redes sociales y en este día tan romántico uno de los que ha querido confesarle sus sentimientos a su pareja ha sido el cantante Alejandro Sanz.

En vez de flores, bombones o una cita romántica, al menos que se sepa de momento, Alejandro Sanz ha querido sorprender a su pareja, Candela Márquez con un bonito texto en redes sociales que ha acompañado de una foto juntos en la playa. El cantante ha sido de los primeros en colgar este tipo de contenido en sus redes sociales, para recordarle a su pareja que está completamente enamorado de ella y que no tiene miedo de expresarlo frente a los casi 8 millones de seguidores que tiene en Instagram.

"La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo @candelamarquezh", ha escrito Sanz en la publicación que ha compartido este 14 de febrero con sus seguidores.

El cantante ha subido un carrusel de imágenes inéditas en las que aparecen juntos viviendo algunos de los momentos más especiales que han pasado juntos como pareja; unas vacaciones en una playa paradisiaca, disfrazados el pasado Halloween, tocando la guitarra mientras su chica le mira embelesada, o en compañía de la mascota de la intérprete. Con estas instantáneas, los seguidores del cantante pueden ver cómo es la relación que Sanz mantiene con la actriz de 36 años.

Candela ha llegado para quedarse en la vida del artista y él no tiene reparos en mostrar sus sentimientos y es que la joven se ha convertido en un pilar importante para Alejandro Sanz porque le ha devuelto la sonrisa y le demuestra todo su cariño y apoyo a diario. La última aparición pública de la pareja fue en la gala de los Premios Goya 2025 en Granada, ambos posaron juntos en la alfombra roja y se ganaron a todos los presentes con su desparpajo y su encanto.

Por el momento, Candela no ha compartido el mensaje tan románticoque le ha dedicado su pareja, pero sí que ha querido repostear la historia de la esposa de Richard Gere en la que aparece Alejandra, Richard Gere, Alejandro Sanz y ella en una terraza, se presupone que en Granada. Es probable que a lo largo del día comparta la publicación que le ha dedicado su novio e incluso que se atreva a dejarle otro detalle romántico en redes sociales al cantante madrileño.