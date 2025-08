Amanda Knox vuelve a la pantalla con un crimen que conmocionó al mundo

Disney+ ha lanzado el tráiler y el póster oficial de 'Amanda Knox: Una historia retorcida', su nueva miniserie original basada en hechos reales, que se estrenará en la plataforma el próximo 20 de agosto. La producción llega con un formato semanal: los dos primeros episodios estarán disponibles desde el día del estreno, y se lanzará un nuevo capítulo cada semana.

La serie se inspira en el caso real de Amanda Knox, la joven estadounidense que fue condenada injustamente por el asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, en Italia en 2007. La historia retrata su prolongada lucha por demostrar su inocencia en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades, errores mediáticos y presiones internacionales.

'Amanda Knox: una historia retorcida' está protagonizada por Grace Van Patten, que interpreta a Knox, junto a Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei, en un reparto internacional que refleja el contexto transatlántico del caso.

La serie ha sido creada por KJ Steinberg, conocida por su trabajo en 'This Is Us', y cuenta con la producción de 20th Television en asociación con The Littlefield Company. Entre los productores ejecutivos destacan Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson, Graham Littlefield, la propia Amanda Knox, y la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, que produce a través de su sello Alt Ending Productions. Michael Uppendahl dirige los episodios y también participa como productor ejecutivo.

Con un enfoque emocional y narrativo más profundo, la miniserie promete ofrecer una visión compleja sobre la figura de Knox, los medios de comunicación y el sistema judicial italiano. Disney+ apuesta así por el true crime de alto nivel, combinando tensión dramática, perspectiva crítica y una historia real que sigue generando debate años después.