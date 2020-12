Andrea Martínez, una miss atípica y solidaria

Andrea Martínez representará a nuestro país en el próximo certamen internacional de Miss Universo. La joven se coronó como Miss Universo España 2020 en una gala celebrada en Los Olivos Beach Resort de Tenerife.

La reina de la belleza tiene 27 años, nació en León, mide 1,80 metros y tiene un grado en Administración y Dirección de Empresas. Además, no tiene reparos a la hora de posicionarse en contra de la Ley Celaá. En cuanto a su educación, realizó cursos de marketing digital y un máster on line de Executive Project Management. No obstante, la verdadera vocación de Andrea no está en el comercio electrónico, sino en la ayuda social. Es por eso que decidió presentarse a Miss Universo España. Porque está convencida de que como miss puede enviar un mensaje de apoyo y ayuda a quien necesite escucharla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANDREA MARTÍNEZ⚡️ (@andrea.martinezf)

Habla inglés e italiano fluido y se defiende con el francés, un idioma que, según ella misma ha confesado, ha perdido un poco, pero que pretende recuperar.

En el ámbito personal, a esta leonesa le encantan los deportes, sobre todo el baloncesto y la equitación. Hace unos años, de hecho, fue jugadora de la selección de baloncesto femenina de Castilla y León en los campeonatos de España infantil y cadete, preseleccionada para los campeonatos europeos U15 con el equipo nacional.

Además, le gusta la moda, cualquier cosa que esté relacionada con la costa y el mar, estar con su familia y amigos, disfrutar de la buena música y de la naturaleza.

Para ella, su inspiración es Leila Hoteit, una empresaria del Líbano que ha destacado por fomentar el progreso de las mujeres árabes, especialmente en el ámbito profesional. Como referentes en la historia del certamen de belleza tiene a Dayana Mendoza (Miss Universo 2008 por Venezuela), Catriona Grey (Miss Universo 2018 por Filipinas), Pia Wurtzbach (Mis Universo 2015 por Filipinas), Iris Mittenaere (Miss Universo 2016 por Francia) y Zozibini Tunzi (Miss Universo 2017 por Sudáfrica). Andrea Martínez cogió el testigo de Natalie Ortega, Miss Universo España 2019.

Su próxima parada será la gala internacional de Miss Universo, que se celebrará a principios de 2021. Entre las representantes españolas mejor posicionadas de la historia de este concurso destacan Amparo Muñoz, la primera y única corona que ha conseguido nuestro país en 1974. También Patricia Yurena Rodríguez, que quedó en segundo lugar en 2013; la canaria Helen Lindes, que obtuvo el tercer lugar en el año 2000; la sevillana Rocío Martín, que quedó en cuarto puesto en 1972, o misses que se clasificaron entre las finalistas, como la jienense Paquita Torres en 1966, Eugenia Santana en 1993, la sevillana Desiré Cordero en 2014, y Sofía del Prado.