Anna Wintour abandona la dirección de 'Vogue' tras 37 años al frente

Anna Wintour ha anunciado su retirada como editora jefe de la prestigiosa revista 'Vogue' tras 37 años marcando tendencias en el mundo de la moda. La icónica directora, de 75 años, comunicó el jueves a su equipo que está buscando un nuevo jefe de contenidos editoriales que se encargue de las operaciones diarias de la publicación, aunque mantendrá cierta influencia en la cabecera que cimentó su reputación mundial.

La veterana editora no abandona completamente sus responsabilidades, ya que conservará el control editorial como directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial mundial de 'Vogue'. "Y no hace falta decir", bromeó durante el anuncio, "que pienso seguir siendo la editora de tenis y teatro de 'Vogue' a perpetuidad". Según confirmó la propia revista en un comunicado, la persona que ocupe el nuevo cargo reportará directamente a Wintour.

"Cualquiera en un campo creativo sabe lo esencial que es nunca dejar de crecer en el propio trabajo. Cuando me convertí en editora de 'Vogue', estaba ansiosa por demostrar a todos los que pudieran escucharme que había una forma nueva y emocionante de imaginar una revista de moda estadounidense", explicó Wintour a su personal. "Ahora, encuentro que mi mayor placer es ayudar a la próxima generación de apasionados editores a irrumpir con sus propias ideas, apoyados por una nueva y emocionante visión de lo que puede ser una gran empresa de medios de comunicación", añadió.

Un legado que trasciende la moda

Como directora de contenidos, Wintour continuará supervisando todas las marcas de Condé Nast a nivel mundial, entre ellas 'Vogue', 'Wired', 'Vanity Fair', 'GQ', 'Glamour', 'Bon Appétit', 'Tatler' y 'Allure', con la única excepción de 'The New Yorker'. También seguirá implicada en Vogue World, el evento itinerante de moda y cultura que la revista puso en marcha en 2022, y mantendrá su papel al frente de la Met Gala, considerada la noche más importante del calendario de la moda y una cita clave para la recaudación de fondos del ala de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La trayectoria de Wintour en 'Vogue' ha sido verdaderamente transformadora. Nombrada directora creativa en 1983, ocupó el cargo de redactora jefe de la edición británica entre 1985 y 1987, antes de asumir el mismo puesto en la versión estadounidense. Durante su mandato, modernizó radicalmente la revista al incluir a celebridades en sus portadas y combinar la alta costura con estilos urbanos más accesibles para el público general.

Una visión que revolucionó la industria

A lo largo de su carrera, la editora británica ha destacado por su respaldo a diseñadores emergentes como Marc Jacobs, Alexander McQueen y John Galliano, contribuyendo decisivamente a sus carreras. Bajo su dirección, la marca 'Vogue' se expandió internacionalmente con nuevas ediciones en numerosos países, consolidando su posición como la biblia mundial de la moda.

A principios de este año, Wintour fue condecorada en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la industria de la moda. Tras la ceremonia, dejó claro que no tenía intención de jubilarse: "La última vez que estuve aquí, la Reina me dio una medalla y ambas estuvimos de acuerdo en que llevábamos mucho tiempo haciendo nuestro trabajo, y esta mañana Su Majestad me ha preguntado si eso significaba que iba a dejar de trabajar, y le he dicho firmemente que no", comentó entonces la editora, nacida en Gran Bretaña.