Barbie alcanza la tercera edad

Los fanáticos de Barbie, la muñeca más famosa del mundo, festejan estos días su 60 cumpleaños con las más diversas actividades, como una exposición en Florida que brinda a los visitantes la oportunidad de ponerse a la altura de su ídolo.

Barbie vino al mundo en una Feria Internacional del Juguete de Nueva York el 9 de marzo de 1959 de la mano de la empresa Mattel y hoy es un icono mundial que tiene hasta un color en el Pantone. El 219 C es el rosa Barbie y en la exposición The Art of Barbie, que ayer abrió al público en Wilton Manors, al norte de Miami, reina por doquier, hasta en las papeletas de la rifa de una muñeca de colección.

Constance Ruppender, nacida en Virgina algunos años antes que su pequeño ídolo de plástico y radicada en el sur de Florida desde los 70, es la principal artífice de esta muestra que recoge su propia colección de Barbies y obras inspiradas en la muñeca de artistas como la fotógrafa californiana Sharon Wright. Nada más entrar a la Art Gallery 21, fundada y dirigida por Ruppender, las piezas que más llaman la atención son dos enormes vitrinas con sendas escenas en su interior hechas a escala de Barbie y con muñecas como protagonistas.

La web www.Barbie.com/60 contiene todo lo que uno quiere saber sobre Barbie, incluidas sus fiestas de cumpleaños y homenajes. En Nueva York, ciudad natal de la sexagenaria, moda y arte se combinan en una experiencia pop up que pasa revista al pasado, presente y futuro de la muñeca creada por Ruth Handle, de la que se han vendido cientos de millones de unidades en todo el mundo. Según Mattel, en estas seis décadas se han hecho muñecas Barbie que representan más de 200 profesiones y oficios.

Su imagen se usará ahora en mensajes visuales para celebrar el empoderamiento de la mujer que aparecerán en el Empire State de Nueva York, la Torre CN de Toronto y la playa Bondi de Sydney.En la Torre Skytree de Tokio, un icono del estilo y la moda, se han organizado muestras de Barbies y en uno de los restaurantes se ofrecen cuatro menús inspirados en la muñeca que ahora alcanza la tercera edad.