Bayan Al Masri, la campeona de cálculo mental que arrasa en ‘La isla de las tentaciones’

La gran protagonista femenina de La isla de las tentaciones 8 está siendo Anita Williams que se ha dejado seducir por el carricoche de Manuel, el tentador VIP que se desenvuelve como pez en el agua en las villas de la República Dominicana. En el lado opuesto se encuentra Montoya, el novio de Anita, que se ha convertido en la gran sensación del reality en su papel de sufridor. Con permiso de ellos, Bayan Al Masri, otra de las concursantes que ha ido al programa para poner a prueba su relación con Eros, está ganando protagonismo en las últimas semanas y cumple con un perfil que no se ha visto en las anteriores ediciones del formato.

La joven mallorquina, de origen sirio, se ha sumado a la aventura de La isla de las tentaciones para poner a prueba a su novio Eros, un infiel por naturaleza con el que mantiene una relación desde hace cuatro años. En una entrevista en sus redes sociales ha hablado de las infidelidades de su pareja. “He perdonado tantas infidelidades porque pienso que todos podemos cometer errores y creo mucho en el cambio de las personas, eso sí, cambia quien quiere cambiar y ser una mejor versión de sí mismo con el tiempo”, ha explicado.

Bayan y Eros están poniéndose al límite en la ocatava edición de 'La isla de las tentaciones'. / MEDIASET

Bayan ha caído rendida a los brazos de Torres, el bombero con pasado en Supervivientes. Ambos ya se han besado e intimado bajo las sábanas de la habitación sin llegar a culminar, aunque el edredoning no tardará mucho tiempo en hacer acto de presencia. Tan solo es cuestión de tiempo.

“Torres y yo tenemos mucha atracción sexual y se nota el calor, las llamas y todo lo que llevamos por dentro. Estamos a punto de caramelo, como diría yo. Hemos tenido tocamientos. No nos hemos podido resistir del todo. Estamos intentando aguantar pero creo que no nos queda mucho tiempo de aguante”, ha confesado.

Bayan y Torres, puro fuego debajo de las sábanas. / MEDIASET

La mallorquina fue campeona de cálculo mental en la adolescencia y habla cinco idiomas. Con tan solo 15 años competía en el certamen nacional de cálculo mental Aloha junto a su hermano Mohamad. “Se me dan muy bien las matemáticas”, desvelaba en una entrevista concedida en 2016.

Pero no solo tiene talento para los números y las operaciones matemáticas, ya que Bayan es polígota y habla hasta cinco idiomas. “Soy perfeccionista, ambiciosa y detallista”, ha manifestado en una entrevista antes de participar en el programa de Telecinco.

La joven ha dado información sobre sus estudios y vida profesional. / INSTAGRAM

La joven ha respondido a una batería de preguntas de sus seguidores en las redes sociales. Sobre sus estudios ha comentado lo siguiente: “Hice el Bachiller Social y después el Grado Superior de Prótesis Dental, mi sueño será ser dentista, pero también he querido siempre dedicarme a redes”, ha contestado.

Bayan, tras su paso por La isla de las tentaciones, está viviendo a caballo entre Madrid y Mallorca. “Estoy buscando piso en Madrid, pero sin prisa, si me sale algo que me cuadre me iría, voy fluyendo, lo que me gustaría es comprarme mi casa de Mallorca, pero mi casero no la quiere vender”, ha aclarado.

La creadora de contenido, tal y como se define en sus redes sociales, ha detallado las operaciones y retoques estéticos que luce con orgullo en su cuerpo escultural. “Me he operado la nariz (dos veces), el pecho, los labios y el mentón con ácido hialurónico y un blanqueamiento dental”, ha confirmado. De su doble rinoplastia aseguraba que “siempre la quise puntiaguda y que se notara”.