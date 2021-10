El romántico enlace de la hija de Bertín Osborne

Claudia, la hija pequeña de Bertín Osborne, y José Entrecanales ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el 'sí quiero' el mediodía de este sábado en la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Numerosos curiosos les esperaban a la salida del templo, a eso de la una, para darles la enhorabuena. El ya matrimonio, muy sonriente y visiblemente feliz, ha abandonado el lugar en un pequeño vehículo eléctrico biplaza conducido por el propio novio en dirección a la Finca Santiago, escenario de la posterior celebración.

Después de algo más de año y medio de discreta relación, la hija del cantante y presentador y el hijo del presidente ejecutivo de Acciona han puesto el broche de oro a su historia de amor. El vestido de la novia, uno de los secretos mejor guardados de todos los enlaces, no ha defraudado. Claudia, de 32 años, iba bellísima y muy elegante con un diseño que combinaba el estilo bohemio con el romántico. De color blanco roto, el vestido estaba cuajado por centenares de pequeñas perlas bordadas, tenía escote palabra de honor y una pequeña cola.

La menor de las Osborne ha apostado también por una fina capa de seda con larga cola para cubrir sus hombros como dicta el protocolo en una ceremonia religiosa. En cuanto al ramo, Claudia se decantó por un diseño floral silvestre de gran tamaño y muy personal compuesto de rosas, cardos silvestres, paniculatta y alguna que otra flor de la zona. El pelo recogido en un moño bajo, una gargantilla joya y un maquillaje sencillo terminaban de completar su estilismo nupcial.

La novia llegó pocos minutos antes del mediodía a la iglesia de San Miguel del brazo de su orgulloso padre, Bertín Osborne, contento de poder ejercer su papel de padrino en la boda de su hija. Sonriente y vestido con traje gris y corbata azul oscuro a cuadros, Bertín no paraba de mirar a su hija, a la que cedió todo el protagonismo en su gran día.

A las puertas del templo les aguardaban las hermanas de la novia, Eugenia, Alejandra y Ana Cristina, muy elegantes también, para ayudar a arreglarle el vestido tras salir del coche. Ana Cristina (Portillo, hija de Sandra Domecq), por ejemplo, le colocó la cola a su hermana antes de entrar a San Miguel. Tampoco se ha perdido esta celebración Carlos, el hijo pequeño de Bertín y Fabiola Martínez, de 12 años.

Minutos antes que Claudia había entrado el que ya ahora es su marido, José Entrecanales, entre los aplausos y vítores de los curiosos concentrados frente a la iglesia y del brazo de su madre y madrina, María Carrión.

Después, la ceremonia ha transcurrido según lo previsto y los novios asistieron a la eucaristía la mayor parte del tiempo cogidos de la mano, enamorados y felices. Claudia ha seguido la tradición familiar eligiendo esta iglesia de San Miguel llena de recuerdos, pues allí se casaron sus padres, Bertín Osborne y Sandra Domecq, el año 1977. Posteriormente también lo hicieron sus dos hermanas mayores.

La escritora y coach ha tenido muy presente en este día a su madre. A través de su cuenta de Instagram ha publicado a primera hora del sábado una imagen de la boda de sus progenitores, que acompañaba del siguiente mensaje: "Hoy me toca a mi, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo… cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo".